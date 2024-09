OnlyFans annonce des revenus et bénéfices records pour 2023

À ses débuts, OnlyFans se voulait être une plateforme concurrente d'Instagram avec une approche de contenus exclusifs accessibles via un abonnement à renouvellement mensuel. Si beaucoup de sportifs, d'icônes de la mode, de célébrités ont un compte OnlyFans, la plateforme a principalement basculé ces dernières années dans les contenus érotiques et pornographiques. Si on pouvait penser que cela allait nuire aux revenus et à la réputation d'OnlyFans, ce n'est visiblement pas le cas, puisque la plateforme est en pleine croissance !

Des revenus en hausses

2023 a été une année extraordinaire pour OnlyFans, la plateforme connue pour permettre aux créateurs de monétiser directement leur contenu, a réalisé un chiffre d'affaires comme jamais, elle en a généré depuis sa création. Alors que la concurrence se durcit, notamment avec des plateformes comme Mym et Patreon, OnlyFans a su s’imposer comme le leader du secteur, en battant tous ses objectifs financiers et en affichant des résultats impressionnants.



OnlyFans a explosé en 2023 avec des revenus et bénéfices sans précédent. En effet, les paiements bruts ont bondi de 19 %, passant de 5,55 milliards de dollars en 2022 à 6,63 milliards en 2023. La plateforme reverse 80 % des paiements directement aux créateurs, soit un total de 5,32 milliards de dollars en 2023.

La communauté des créateurs en constante évolution

L’une des forces d’OnlyFans est sa capacité à attirer toujours plus de créateurs, qui y trouvent une plateforme libre où ils peuvent réellement "exprimer leur créativité" sans censure. Le nombre de créateurs actifs a ainsi grimpé de 29 %, atteignant 4,12 millions en 2023. Que ce soit des artistes, des influenceurs, des coachs ou des créateurs de contenu adulte, la diversité des profils sur la plateforme ne cesse de croître.

Plus de créateurs = plus d'utilisateurs

Cette montée en puissance des créateurs s’accompagne d’une base d’utilisateurs toujours plus importante. En 2023, OnlyFans a enregistré une augmentation de 28 % du nombre d’utilisateurs inscrits, ce qui a permis d'atteindre un total de 305 millions de comptes, digne d'un grand réseau social. C’est cette combinaison explosive de créateurs et de fans qui propulse la plateforme vers de nouveaux sommets chaque année.



Leonid Radvinsky, propriétaire d’OnlyFans, n’a pas été oublié dans ce succès. En 2023, il a reçu la coquette somme de 472 millions de dollars en dividendes, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année précédente. Cela montre à quel point la plateforme est non seulement prospère pour ses créateurs, mais aussi pour ses actionnaires et dirigeants.



Le succès de 2023 n’est probablement qu’un début pour OnlyFans, l’entreprise a montré qu’elle savait se réinventer et capitaliser sur les tendances tout en restant fidèle à son engagement envers les créateurs. Alors que le marché du contenu payant continue de croître, OnlyFans semble bien positionnée pour continuer à dominer le secteur.



