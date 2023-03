Telegram sur iOS bénéficie du mode économie d'énergie de macOS et d'autres nouveautés

Il y a 9 jours, Telegram publiait une mise à jour majeure pour son application disponible sur le Mac App Store. Celle-ci intégrait un mode économie d'énergie visant à réduire considérablement le poids sur l'autonomie quotidienne de votre MacBook. Convaincue des bienfaits de ce mode, l'application a décidé de proposer la même fonctionnalité sur son app iOS !

Telegram ajoute plusieurs nouveautés dans sa mise à jour

Les utilisateurs iOS de Telegram viennent de recevoir une nouvelle mise à jour depuis hier soir. La célèbre application a ajouté le mode économie d'énergie déployé en début de mois pour les propriétaires de Mac. Pour rappel, ce nouveau mode désactive plusieurs fonctions de l'app qui tirent vers le bas l'autonomie.

Quand ce mode est activé, la suspension de plusieurs éléments peut avoir lieu :

Les animations des stickers

Les animations des emojis

Les effets des emojis

Les animations de l'interface

L'effet transparent de l'interface

La lecture automatique des vidéos

Le lancement automatique des GIFS

Comme sur Mac, vous pourrez personnaliser comme bon vous semble votre mode économie d'énergie en suspendant les fonctionnalités que vous souhaitez et en conservant celles qui vous tiennent à cœur lors de votre utilisation de Telegram.

Dans un billet de blog, les développeurs de l'app expliquent :

Les belles animations et les effets légers de Telegram sont optimisés pour rendre n'importe quel téléphone puissant, mais peuvent maintenant être désactivés pour prolonger la durée de vie de la batterie et améliorer les performances sur les appareils plus anciens. Le mode d'économie d'énergie peut être réglé pour s'allumer automatiquement lorsque votre batterie atteint un certain pourcentage - avec des commutateurs individuels qui vous permettent de désactiver des effets spécifiques.

Et les autres nouveautés ?

Et ce n'est pas fini !

La nouvelle mise à jour apporte également la vitesse de lecture variable, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser la vitesse de lecture de l'application pour l'audio et la vidéo. Appuyez sur le bouton "2X" pour passer rapidement de la vitesse 1 1,5 ou 2x et maintenez-le enfoncé pour régler n'importe quelle vitesse entre 0,2 et 2,5x.

Autre nouveauté, pour les conversations regroupant moins de 100 personnes, Telegram affiche systématiquement l'heure à laquelle vos messages ont été lus. Ce petit détail manquait cruellement aux conversations de groupe, mais heureusement Telegram a décidé d'apporter cette modification.



Toujours sur les groupes, lorsque vous invitez des personnes dans des groupes, vous pouvez facilement envoyer un lien d'invitation à toute personne qui ne vous autorise pas à les ajouter directement.



Rendez-vous dans la section des mises à jour de l'App Store pour installer la dernière version de l'application Telegram afin de profiter de toutes ces nouveautés qui vous fourniront une meilleure expérience et un soulagement pour l'autonomie de votre iPhone !

Télécharger l'app gratuite Telegram Messenger