Telegram préserve l'autonomie de votre MacBook grâce à une nouvelle option

La bonne autonomie d'un MacBook dépend d'Apple qui doit fournir une batterie performante et un système d'exploitation optimisé pour éviter de consommer trop d'énergie. Cependant, il n'y a pas qu'Apple qui a un rôle important dans l'autonomie, les développeurs doivent aussi jouer le jeu en proposant des applications moins énergivores lors de l'utilisation. Telegram l'a compris et a décidé de changer le comportement de son app macOS !

Telegram va devenir moins gourmand en énergie sur macOS

Si vous faites partie des millions d'utilisateurs à profiter de l'application Telegram sur votre MacBook, une bonne nouvelle vient de débarquer dans la mise à jour 9.4.1 de Telegram sur le Mac App Store. En effet, la célèbre application russe a intégré un "mode économie d'énergie", un nouveau protocole qui désactive plusieurs fonctions de l'app qui tiraient vers le bas votre autonomie quotidienne.



Quand ce mode est activé, la suspension de plusieurs éléments peut avoir lieu :

Les animations des stickers

Les animations des emojis

Les effets des emojis

Les animations de l'interface

L'effet transparent de l'interface

La lecture automatique des vidéos

Le lancement automatique des GIFS

La bonne nouvelle, c'est que Telegram propose aussi de personnaliser son mode économie d'énergie, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra suspendre les GIFS et les animations, mais continuer à ce que les vidéos se lisent automatiquement (ou l'inverse).



Autre idée de Telegram, c'est la possibilité d'activer le mode économie énergie en fonction de la batterie restante sur son MacBook, si celui-ci atteint les 20%, le mode économie peut se déclencher sans action manuelle de la part de l'utilisateur.

À la base, le mode d'économie d'énergie a été conçu sur mesure pour les MacBook, mais il peut également être utilisé par les utilisateurs d'iMac et Mac mini pour rendre plus fluide l'interface de Telegram, ce qui peut s'avérer être intéressant pour les Mac qui ont un certain âge.

Comment activer le mode économie d'énergie de Telegram sur Mac ?

Dans un premier temps, il est indispensable de lancer le Mac App Store, de vous rendre dans la section "Mise à jour" puis d'installer la dernière version de Telegram.

Dès que cela est fait, rendez-vous dans les paramètres de l'app, puis dans général, vous verrez "économie d'énergie". À vous de choisir si vous souhaitez désactiver toutes les fonctionnalités citées dans la liste ci-dessus ou conserver certaines fonctions qui sont importantes pour vous quand vous utilisez Telegram.



Parmi les autres notes de la version 9.4.1, Telegram explique avoir corrigé plusieurs bugs, instabilité et amélioré le fonctionnement global de l'application sur macOS. Autrement dit, si vous voulez une meilleure expérience et évitez de rencontrer des bugs, il est recommandé d'installer cette mise à jour.

Télécharger l'app gratuite Telegram