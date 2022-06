Des fonds d'écran fluides et colorés grâce à l'app Effekt

En ce jour de keynote voici, rien que pour vous, 6 fonds d'écran fluides et colorés pour tous les iPhone, iPod et iPad. Vous trouverez d'abord les wallpapers pour smartphones puis ceux pour tablettes.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Ces magnifiques wallpapers ont été réalisés à l'aide de l'application Effekt sur Mac. Ils sont l'oeuvre de @joeyabanks, qui est designer chez Twitter et qui a travaillé chez Figma avant cela. Un gage de qualité qui se reflète dans les créations proposées ici gratuitement.

J'adore trouver de nouveaux fonds d'écran à utiliser, et je me suis récemment mise à en créer ! J'ai eu beaucoup de plaisir à les créer et je voulais les partager au cas où d'autres personnes seraient intéressées à les utiliser aussi ! Téléchargez-les !