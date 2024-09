25 fonds d'écran structurés pour l'heure et les widgets de l'iPhone

C'est le grand retour de notre sélection. Voici, rien que pour vous, 25 fonds d'écran structurés et colorés pour mettre en avant l'heure et les widgets de l'écran verrouillé sur iPhone. Depuis iOS 16, il est possible de grandement personnaliser la première vue de l'iPhone, alors autant bien le faire.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft (tapez dessus puis utilisez le bouton pour enregistrer), puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Des fonds pour tous les goûts

Ce type de fond d'écran est conçu pour maximiser la visibilité des informations sur l'écran de verrouillage, comme l'heure et les widgets, tout en offrant un style visuel attrayant, inspiré de personnages de dessins animés, de super héros ou de produits emblématiques. On retrouve ainsi la Game Boy de Nintendo, l'iPod d'Apple, quelques personnages Marvel, Disney, Manga et autres. Un grand merci au prolifique Papers_app sur X.



Qu'elles offrent un design minimaliste pour faire ressortir le personnage central ou une esthétique plus travaillée, ces images ont toutes en commun d'offrir une mise en exergue des données importantes grâce à une structuration stratégique. Bien évidemment, pour en tirer le maximum, prenez soin d'accorder la nuance de couleur avec l'illustration, ainsi que la typographie de l'heure. Voici d'ailleurs quelques exemples de mises en situation (les vrais fonds d'écran sont à retrouver dans le tableau plus bas) :

Une sélection idéale pour ceux qui souhaitent personnaliser leur iPhone tout en conservant une interface claire et fonctionnelle, où les informations importantes restent toujours visibles et faciles à lire. N'oubliez pas d'y placer notre widget iSoft.

Wallpapers pour iPhone 15 Pro Max et inférieurs :

Game Boy classique

Game Boy rouge

iPod classique

Console Apple imaginaire

Jerry et son fromage

One Piece

Luigi, le plombier

Mario, le plombier

Sonic, le hérisson bleu

Pikachu (Pokémon)

Jerry et son fromage (2)

Jerry a le coeur qui bat

Tom et Jerry

Mickey en liesse

Sangoku enfant

Sangoku adulte

La panthère rose boit un jus

La panthère rose fait "yo"

Mickey qui parle

Les mignons

Wolverine et Deadpool mangent une glace

La panthère rose boit un jus (jaune)

Deadpool sur son nom

Deadpool dans le ciel

Chaine Hi-Fi futuriste



Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ?