Téléchargez les nouveaux fonds d'écran iOS 17 et macOS Sonoma

Place maintenant à macOS Sonoma . Téléchargez les 5 nouveaux fonds d'écran colorés préinstallés avec la nouvelle mise à jour actuellement en bêta, avant la sortie du prochain système d'exploitation d'Apple pour ses ordinateurs de bureau et portables.

Au lendemain du keynote de la WWDC 23 voici, rien que pour vous, les fonds d'écran officiels d'iOS 17 et macOS 14 Sonoma pour tous les iPhone, iPad et Mac. Vous trouverez d'abord les wallpapers pour smartphones puis ceux pour tablettes / ordinateurs. Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

