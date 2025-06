Apple célèbre son nouvel Apple Store à Perth, en Australie, avec un fond d'écran exclusif

Apple a annoncé l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin de détail à Forrest Place, une zone piétonne animée au cœur de Perth, en Australie, le vendredi 27 juin. Pour l'occasion, la firme propose un fond d'écran vert pour tous nos appareils.

Un nouveau magasin Apple

Situé dans un bâtiment historique autrefois occupé par la Commonwealth Bank, à l'angle de Forrest Place et de Murray Street, ce magasin remplace un espace précédemment occupé par la marque de maillots de bain australienne City Beach. Un changement de style manifeste.



Ce nouveau magasin succède à celui de Hay Street, dans le centre de Perth, ouvert en 2010 et qui fermera définitivement ses portes le mercredi 25 juin.

"Préparez-vous à découvrir un centre florissant de créativité, alors que nous ouvrons une nouvelle page pour Perth et pour vous." a déclaré Apple sur la page dédiée au magasin.



Pour célébrer cette ouverture, Apple propose un fond d'écran à thème floral, téléchargeable pour iPhone, iPad et Mac sur la page du magasin de Perth City. De plus, Apple met en avant des contenus d'artistes et de conteurs d'Australie-Occidentale sur les applications Apple Music, Apple TV et Apple Books.



Si vous voulez personnaliser votre iPhone, en plus des widgets et des icônes, voici le fond d'écran :