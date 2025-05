Apple célèbre la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité en vidéo

Apple célèbre la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité en dévoilant de nouvelles fonctionnalités pensées pour rendre ses produits encore plus inclusifs. À travers des vidéos touchantes, la marque met en lumière des outils innovants comme Music Haptics et Magnifier, qui transforment le quotidien de nombreux utilisateurs en situation de handicap.

Apple à fond sur l'accessibilité

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Apple a mis en avant deux fonctionnalités phares visant à améliorer l’inclusivité de ses produits : Music Haptics sur iPhone et Magnifier sur Mac. Ces outils illustrent l’engagement continu d’Apple à rendre la technologie accessible à tous, en particulier aux personnes en situation de handicap.

Music Haptics : ressentir la musique autrement

Introduite avec iOS 18, la fonctionnalité Music Haptics permet aux utilisateurs sourds ou malentendants de ressentir la musique grâce à des vibrations synchronisées avec le rythme et la mélodie. Dans une vidéo publiée par Apple, le rappeur Kenneth “Kiddo K” Alexander, originaire de Louisiane et malentendant, partage son expérience avec cette technologie. Il explique que les vibrations lui permettent de “ressentir la musique et de l’expérimenter à un niveau différent”. Sa chanson “Platoon”, issue de son nouvel EP “Warzone” sorti le 13 mai, illustre cette nouvelle manière d’apprécier la musique.

Magnifier sur Mac : une vision amplifiée

Prévue pour les prochaines versions d’iOS 19 et macOS 16, la fonctionnalité Magnifier transforme le Mac en une loupe numérique puissante. Dans une autre vidéo, Apple présente une étudiante utilisant son Mac et son iPhone pour zoomer sur des notes et des diapositives pendant un cours. Elle ajuste la luminosité, le contraste, applique des filtres de couleur et modifie la perspective pour faciliter la lecture et la navigation. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les personnes malvoyantes, leur offrant une meilleure autonomie dans leurs activités quotidiennes.

Un engagement renforcé pour l’accessibilité

Ces initiatives s’inscrivent dans une série de nouvelles fonctionnalités qu’Apple prévoit de lancer avec iOS 19 pour améliorer l’accessibilité de ses produits. Parmi celles-ci figurent les Accessibility Nutrition Labels sur l’App Store, fournissant des informations détaillées sur les fonctionnalités d’accessibilité des applications, Braille Access transformant les appareils Apple en outils de prise de notes en braille, et Live Captions sur l’Apple Watch, offrant des sous-titres en temps réel pour les contenus audio.