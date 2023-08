La dernière bêta de macOS Sonoma ajoute 100 nouveaux fonds d'écran et économiseurs animés

Si vous nous suivez, vous savez que macOS 14 Sonoma intègre de base de nouveaux fonds d'écran et des économiseurs d'écran aériens repris à l'Apple TV. La dernière version bêta de macOS Sonoma, publiée cette nuit, propose plus de 100 nouvelles options aux clients.

De quoi s'amuser sur Mac

Sans surprise, Apple a encore pioché dans tvOS pour ajouter toutes ces nouvelles options sur Mac. Les vidéos sont organisées en catégories telles que Paysage, Paysage urbain, Sous-marin et Terre. Avant la dernière bêta, il n'y avait qu'une poignée d'options dans chaque catégorie, alors qu'aujourd'hui il y en a des dizaines comme le rapporte aaronp613 sur X.

Apple propose 47 vidéos de paysages, dont certaines présentent la région californienne de Sonoma qui a donné son nom au système d'exploitation macOS Sonoma, ainsi que 30 paysages urbains.



Il y a 21 vidéos sous-marines et 22 vidéos terrestres, ainsi que des options permettant de passer en revue toutes les vidéos aériennes ou de sélectionner la lecture aléatoire à partir de catégories spécifiques. Apple propose également une gamme de vidéos animées "Picture" plus abstraites, déjà aperçues dans les versions précédentes mais mieux rangées.



Les scènes présentent des lieux du monde entier, capturés à l'aide de drones, de caméras sous-marines et même depuis la Station spatiale internationale. Si vous avez vu les vidéos aériennes sur l'Apple TV, vous retrouverez les mêmes sur votre Mac.



Dans macOS Sonoma, les économiseurs d'écran vidéo fonctionnent comme sur l'Apple TV, mais lorsqu'un Mac est réveillé, l'économiseur d'écran ralentit et devient une image fixe sur le bureau lorsque vous vous connectez. L'écran de connexion s'anime également lorsque l'une de ces options est sélectionnée.



La version finale de macOS 14 Sonoma est attendue pour le mois d'octobre, Apple ayant pris l'habitude de sortir d'abord iOS, iPadOS, watchOS et tvOS en septembre, puis le système pour Mac le mois suivant.