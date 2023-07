macOS Sonoma bêta 4 : des difficultés après l'installation (écran noir)

Les Mac avec le processeur Intel ne sont pas du tout concernés par ce problème qui s'est présenté au cours du démarrage du Mac après l'installation de la bêta. Parmi les solutions qui ont été mises en avant par la communauté des développeurs, il y avait celle de passer par le mode Recovery puis de réinstaller la bêta 4. Ce bug a été remonté aux équipes de développeurs d'Apple pour une correction rapide afin que les testeurs publics ne soient pas touchés et que ce bug d'installation soit définitivement éliminé dans la prochaine bêta.

Parmi les remontées, on retrouve un point commun, les développeurs impactés ont tous un :

Apple a une stratégie avec les bêtas : les développeurs ont accès en premier à la nouvelle version d'essai, puis quand tout est stable et qu'aucun bug majeur n'a été remonté, c'est au tour des testeurs publics d'en profiter. Cette technique fonctionne à merveille et a permis de sauver hier énormément d'utilisateurs Apple qui ont tendance à installer les bêtas sur leur Mac. De nombreux développeurs qui ont installé macOS Sonoma bêta 4 hier soir ont remarqué un bug majeur, un écran complètement noir s'est affiché après l'installation, ce qui a rendu leur appareil inutilisable avec comme seule interaction le pointeur de la souris .

On ne cesse jamais de le dire, mais il est toujours important de ne jamais installer une bêta sur un appareil avec lequel vous travaillez au quotidien. La dernière bêta de macOS Sonoma prouve à quel point une simple bêta peut apporter des complications dans le fonctionnement d'un appareil.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.