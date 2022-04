Newsriver : regroupez vos sites préférés dans ce nouveau lecteur RSS pour Mac

Newsriver est un agrégateur de news pour votre Mac. Ajoutez les flux RSS de vos sources préférées et faites-les défiler sur votre écran. Les flux sont mis à jour automatiquement pour que vous soyez toujours au courant des événements dans le monde.

Bien que l'actualité de l'App Store soit bien plus dense que celle du Mac App Store, certaines petites pépites continuent de voir le jour sur nos Mac. La dernière en date reprend un concept simple, bien connu, mais de façon efficace.

