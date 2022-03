Telegram : une nouvelle mise à jour qui apporte de la nouveauté et de l'ergonomie

Telegram vient de publier la version 8.6 de son application iOS. Au programme, un gestionnaire de téléchargement, un menu des pièces jointes simplifié et l'ajout d'un lien qui permet à la personne de votre choix d'être directement redirigée vers votre canal de discussion.

Telegram : de la nouveauté et de l'ergonomie

Nouvelle mise à jour conséquente pour l'application Telegram, l'une des applications les plus utilisées à travers la planète pour discuter entre amis, suivre des groupes de discussions populaires... Cette MAJ du 11 mars 2022 ajoute notamment un tout nouveau gestionnaire de téléchargement.



Dorénavant, il est possible de consulter l'état de téléchargement d'un média ou d'un fichier que l'on est en train de télécharger. Une nouvelle icône est disponible dans la barre de recherche pour y accéder facilement et rapidement. Mettre en pause un téléchargement puis le relancer lorsqu'on le souhaite est réalisable à tout moment.

De plus, l'application s'équipe d'une menu de pièces jointes repensé. Sélectionner rapidement un document, basculer entre les fichiers et les photos d'un seul geste, prévisualiser un média ou encore réorganiser l'ordre de sélection sont des fonctions ajustées, améliorées et plus simples à utiliser. Il est également possible de retrouver la liste des fichiers récemment envoyés.



Pour finir, un lien t.me peut être partagé avec d'autres personnes et permet de lancer une discussion instantanée avec vous sur l'application Telegram. Ce lien redirige vers votre numéro de téléphone. Pour profiter de ces nouveautés, il ne vous reste plus qu'à faire la mise à jour 8.6 de l'application iOS parue il y a quelques minutes.