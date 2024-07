WhatsApp met à jour ses chaînes et apporte des nouveautés intéressantes

Dans une précédente mise à jour, WhatsApp a proposé à ses utilisateurs le même concept que Telegram : des chaînes qui permettent à un utilisateur de partager des contenus avec des centaines ou milliers de personnes qui suivent la chaîne. En France, on retrouve déjà des chaînes très populaires sur WhatsApp comme celle de HugoDécrypte, de la Ligue 1 Uber Eats, d’AlloCiné… Cette fonctionnalité qui plaît énormément va bientôt évoluer dans une prochaine mise à jour ! La messagerie instantanée de Meta a eu de bonnes idées pour rendre ses chaînes encore plus attractives.

WhatsApp ajoute des sondages et des messages audio

WhatsApp vient d’annoncer une mise à jour majeure de sa fonctionnalité de chaînes, cette mise à jour est attendue avec impatience, car elle promet d’améliorer la manière dont les messages sont diffusés à un grand nombre d’utilisateurs. Voici un aperçu des changements et des nouvelles fonctionnalités qui vont transformer l’expérience des chaînes WhatsApp.

Nouveaux types de contenu dans les chaînes

La nouveauté la plus intéressante est l’introduction du support des messages audio dans les chaînes. Avec plus de 7 millions de messages audio envoyés chaque jour sur WhatsApp, cette fonctionnalité était très attendue. Elle permettra aux administrateurs de canaux de communiquer plus directement et personnellement avec leurs abonnés, rendant les interactions plus dynamiques et engageantes.

Sondages et interactivité accrue

Une autre innovation majeure est la possibilité de partager des sondages au sein des chaînes. Cette fonctionnalité offre aux administrateurs un outil supplémentaire pour interagir avec leurs abonnés et recueillir leurs opinions de manière structurée et efficace. Les sondages peuvent s’avérer utiles pour prendre des décisions de groupe ou simplement pour engager la communauté sur divers sujets.

Augmentation de la visibilité des contenus des canaux, hors des canaux !

WhatsApp permet désormais de partager une mise à jour d’un canal directement dans WhatsApp Status. Cette intégration offre une visibilité accrue aux contenus des chaînes et permet aux utilisateurs de promouvoir leurs canaux auprès d’un public plus large. Cela ouvre la porte à de nouvelles dynamiques de communication entre les chaînes et leurs audiences.

Gestion améliorée des chaînes

En réponse aux demandes des utilisateurs, WhatsApp augmente le nombre maximal d’administrateurs dans un canal à 16. Cette amélioration facilitera la gestion des grands canaux et permettra une répartition plus équilibrée des responsabilités parmi les membres de l’équipe.



Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement mondial et seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs de WhatsApp. Cette mise à jour représente une belle avancée dans l’évolution de l’application, elle va offrir aux utilisateurs de nouvelles manières de communiquer et d’interagir au sein de leurs réseaux.



Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger