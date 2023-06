WhatsApp annonce lancer des chaînes pour vous permettre de suivre ce qui vous intéresse

Il n'y a pas un mois ou WhatsApp n'annonce pas ou ne teste pas une nouvelle fonctionnalité dans ses programmes de bêtas. En constante évolution depuis des années, la messagerie instantanée de Meta a décidé d'évoluer avec l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité "révolutionnaire" qui va changer à tout jamais l'image que vous avez de WhatsApp.

WhatsApp présente les canaux, mais qu'est-ce que c'est ?

Dans un récent article de blog, l'équipe WhatsApp annonce la sortie prochaine d'une nouvelle fonctionnalité qui débarquera sur iOS et Android, cette nouveauté s'appelle "Les chaînes WhatsApp" et elle vous permet de suivre (presque comme sur Twitter) les chaînes qui ont le plus de chance de vous intéresser.

Le principe est simple, en bas de votre écran, vous aurez toujours les onglets pour visualiser les stories, accéder aux messages reçus/envoyés ainsi que l'onglet pour accéder à vos paramètres. Toutefois, un nouvel onglet va venir s'ajouter, celui-ci s'appellera "Actus" et aura pour objectif de vous donner l'accès à vos chaînes WhatsApp que vous avez choisi de suivre.

Les chaînes sont un outil de diffusion à sens unique qui permettent à leurs admins d'envoyer du texte, des photos, des vidéos, des stickers et des sondages à leurs audiences. Pour vous aider à choisir des chaînes à suivre, nous avons développé un annuaire dans lequel vous pouvez rechercher des centres d'intérêt, des équipes sportives, des personnalités publiques et bien plus encore. Vous pouvez également accéder à des chaînes spécifiques en suivant un lien d'invitation reçu par message ou par e-mail ou publié en ligne.

Les chaînes reprendront le même style que les conversations, elles auront pour but de vous afficher des messages, photos, vidéos et sondage, mais aucune interaction ne sera possible, un peu comme ça peut être le cas avec ce que propose Telegram.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on devrait retrouver une chaîne FC Barcelone, Colombia Check... Puis, il y aura les chaînes que d'autres utilisateurs auront créées, par exemple pour avoir son horoscope quotidien, des recettes de cuisine, des exercices de sport... Les possibilités sont nombreuses !

Toutes les publications qui auront lieu sur les chaînes WhatsApp resteront visibles pendant 1 mois grâce à un stockage sur des serveurs dédiés, au-delà de 30 jours, l'historique sera complètement effacé et ne sera plus récupérable. Rien qu'avec cette approche, nous sommes quand même à l'opposé de ce que propose un réseau social qui laisse les publications accessibles à vie.

WhatsApp précise que les administrateurs des chaînes n'auront pas d'accès à votre numéro de téléphone portable. En ce qui concerne la liste des chaînes WhatsApp que vous suivez, vous serez le seul à pouvoir y accéder.



WhatsApp promet un lancement dans les mois à venir afin de répondre à sa communauté qui attend cette fonctionnalité depuis plusieurs années. D'ici là, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez toujours essayer de passer par le programme de bêta de WhatsApp.

