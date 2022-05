WhatsApp va permettre de filtrer les discussions plus rapidement

⏰ Il y a 33 min (Màj il y a 26 min)

Alban Martin

La plateforme de communication WhatsApp teste les filtres de chat pour tous les utilisateurs. Actuellement disponible uniquement pour les comptes professionnels, le filtrage des chats offre un moyen simple et rapide de trouver certaines discussions. Une fonctionnalité basique quand on y pense...

WhatsApp prépare un bouton pour filtrer les messages

Selon WABetaInfo, cette fonctionnalité arrivera dans une prochaine mise à jour pour les utilisateurs d'iOS, d'Android et des ordinateurs de bureau. Les filtres à venir devraient inclure la recherche par contacts, non-contacts, groupes et messages non lus. Ces filtres sont arrivés l'année dernière dans une mise à jour pour WhatsApp Business.

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, le bouton de filtre est visible pour les comptes professionnels lorsqu'on touche la barre de recherche avec les quatre possibilités : chats non lus, contacts, non-contacts et groupes. Les comptes WhatsApp standards pourront également utiliser la même fonctionnalité dans une future mise à jour de l'application, mais il y a une autre différence : le bouton de filtrage sera toujours visible, même lorsque vous ne recherchez pas de chats et de messages.



Le filtrage des chats est actuellement en version bêta. La version grand public ne devrait pas tarder, nous mettrons évidemment l'article à jour en conséquence.

