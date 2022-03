Bientôt des sondages pour les discussions de groupe sur WhatsApp

Il y a 50 min (Màj il y a 49 min)

Applications iPhone

Guillaume Gabriel

Réagir



De mois en mois, l'application de messagerie instantanée WhatsApp Messenger (v22.5.71, 198 Mo, iOS 10.0) ne cesse de s'améliorer au travers de mises à jour. Les développeurs cherchent à aller toujours plus loin en lançant de nouvelles fonctionnalités en test, dans un premier temps, puis pour tous si les résultats sont concluants.

Mais, aujourd'hui, nos confrères du site web WABetainfo apportent une information sur un développement en cours, pas encore disponible pour les beta-testeurs. En effet, les développeurs travaillent actuellement sur la possibilité de créer des sondages sur les chats de groupe.

WhatsApp travaille sur l'arrivée de sondages dans les groupes de discussion

En quelques années, WhatsApp Messenger est devenu une référence dans le milieu des applications de messagerie instantanée. Une popularité mondiale que le groupe doit en grande partie au travail des développeurs pour amener toujours plus de fonctionnalités utiles.



Et il semblerait que l'équipe derrière la plateforme travaille actuellement sur sa prochaine grande fonctionnalité : la possibilité de créer des sondages sur les chats de groupe. Comme le rapporte WABetainfo, la fonction de sondage est actuellement en cours de développement, mais elle a eu accès à une première capture d'écran et quelques informations.

Grâce aux sondages, vous pouvez poser une question et d'autres personnes peuvent voter la réponse". Notez que les sondages ne seront disponibles que dans les groupes WhatsApp et qu'ils sont cryptés de bout en bout... même vos réponses ! Ainsi, seules les personnes du groupe peuvent voir le sondage et les résultats.

À voir quand sera lancée cette nouvelle fonctionnalité !



Source

WhatsApp Messenger