Twitter : voici les critères pour bénéficier du partage des revenus sur les publicités

Face à la nouvelle concurrence qui vient de débarquer (Threads), Twitter a décidé d'augmenter l'attractivité pour les comptes les plus actifs et populaires sur la plateforme. Comme cela avait été évoqué dans le passé, le réseau social d'Elon Musk va désormais partager les revenus générés avec les publicités aux créateurs qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont actifs mensuellement et qui ont de grosses portées avec leurs tweets.

Twitter change de politique et partage ses revenus

C'est une décision historique depuis la création de Twitter, le réseau social qui a toujours eu des difficultés à afficher une rentabilité sur le long terme, va commencer à rémunérer les créateurs. Pour Elon Musk, ce partage des revenus est quelque chose de logique et de symbolique, car les créateurs participent quotidiennement au succès de Twitter et c'est en partie grâce à eux que des millions de personnes ouvrent l'application plusieurs fois par jour, qu'ils interagissent à des tweets, qu'ils passent des heures par semaine à faire défiler leur TL...



Pour les récompenser, Twitter a annoncé il y a moins de 24 heures que les publicités qui sont incluses dans les réponses des tweets vont avoir leurs revenus partagés entre Twitter et l'auteur du tweet. Sans surprise, le réseau social intègre des règles strictes qui vont diminuer la quantité de personnes éligibles à ces virements bancaires.

Pour être éligible à ce nouveau programme de monétisation, Twitter mentionne plusieurs conditions :

Il faudra être abonné à Twitter Blue pour particulier ou organisation

L'utilisateur derrière le compte devra être majeur

Le profil devra être complet

Ne pas être affilié à un état

Ne pas avoir violé les règles de Twitter de manière répétitive (un écart peut passer)

Il faudra avoir 5 millions d'impressions de tweets sur les trois derniers mois (impressions = les vues sur vos tweets)

Posséder minimum 10 000 followers

Poster régulièrement sur Twitter, minimum de 25 tweets sur le mois précédent

Globalement, les règles sont plutôt "soft", toutefois, ce qui sera peut-être le plus compliqué pour certains, ce seront les 10 000 followers minimum et surtout les... 5 millions d'impressions !

Cette annonce de Twitter s'est enchaînée par un accès à l'estimation des gains générés par la publicité, plusieurs gros comptes Twitter ont eu l'information qu'ils vont recevoir un important virement dans les 72 heures à venir.

🚨BREAKING: Twitter Monetization For Creators Is REAL💰



I just received my first ad revenue payment from Twitter.



1st check = $10K (!!!)



I would typically never share personal financial info but creators need to know that @elonmusk means BUSINESS supporting the creator economy pic.twitter.com/JliTBR2LkG — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 13, 2023

i like twitter pic.twitter.com/WRRoKUl3pr — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) July 13, 2023

