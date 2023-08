Twitter va autoriser les publicités politiques pendant l’élection 2024 aux US

En France, les candidats à l’élection présidentielle ont l’interdiction de faire de la publicité commerciale à la télévision, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Toutefois, ce n’est pas le cas aux États-Unis où les candidats à l’élection présidentielle dépensent des millions de dollars pour des publicités sur tous les supports. Auparavant, Twitter (X) interdisait les campagnes publicitaires des candidats à une élection, aujourd’hui, les choses vont changer avec Elon Musk aux commandes !

Donald Trump et Joe Biden pourront créer des tweets (posts) sponsorisés

Twitter (X) a récemment révélé qu’il réintroduirait les publicités politiques sur sa plateforme, cette initiative survient avant les élections présidentielles américaines de 2024. Le réseau social d’Elon Musk prévoit d’embaucher du personnel pour renforcer ses équipes électorales et de sécurité. Malgré le licenciement de nombreux employés chargés de surveiller les fausses informations, la société déclare qu’elle s’opposera activement à la désinformation véhiculée par les publicités politiques.



Twitter (X) a déclaré dans un billet de blog :

Nous mettons à jour cette politique pour nous assurer de trouver le bon équilibre entre s'attaquer aux types de contenu les plus nuisibles - ceux qui pourraient intimider ou tromper les gens en leur faisant renoncer à leur droit de participer à un processus civique - et ne pas censurer le débat politique

Jack Dorsey, l’ancien PDG de Twitter (X), avait précédemment interdit les publicités politiques en réaction à des accusations selon lesquelles Facebook profitait de la diffusion de fausses informations. Twitter (X) a également annoncé qu’il ajouterait des étiquettes aux messages qui enfreignent sa politique d’intégrité civique et interdirait la promotion de contenus faux ou trompeurs.



Suite à la réduction du personnel de modération, des experts craignent que Twitter (X) ne devienne un lieu propice à la propagation de rumeurs, de théories du complot et de mensonges. Mais les gouvernements ne peuvent pas non plus se muer en Ministères de la Vérité, certaines vérités changeant d'un jour à l'autre.

Ce choix d’Elon Musk d’autoriser le retour des publicités de politique dans le cadre d’une élection présidentielle aux États-Unis n’est pas vraiment surprenant. Après une dépense de 44 milliards de dollars pour le rachat de Twitter, une perte massive d’annonceurs qui ne veulent plus que leur image de marque soit associée à Twitter (X) et un abonnement Twitter Blue (X Premium) qui a du mal à convaincre, Elon Musk a besoin de générer du chiffre d’affaires !



Le milliardaire sait très bien que les candidats à l’élection présidentielle dépensent beaucoup d’argent sur les réseaux sociaux pour gagner la course à la Maison-Blanche, surtout avec des candidats comme Donald Trump qui ont un « budget » très élevé pour les campagnes publicitaires sur internet.

