Twitter prépare un abonnement plus cher sans publicité

"Les publicités sont trop fréquentes sur Twitter et trop grandes. Nous prenons des mesures pour remédier à ces deux problèmes dans les semaines à venir", a tweeté Elon Musk, propriétaire de Twitter. Avant d’ajouter : "Aussi, il y aura un abonnement à prix plus élevé qui permet zéro publicité".

Twitter prépare un changement majeur

Lorsque les utilisateurs s'inscrivent directement via l'application Twitter iOS ou Android, Twitter Blue coûte actuellement 11 euros par mois en France, ou 11 dollars aux US par exemple. Le service coûte 8 dollars par mois sur le web, où les achats in-app ne sont pas soumis aux commissions d'Apple et de Google, qui peuvent sont actuellement de 30 %. L'un des principaux avantages que Twitter a mis en avant depuis qu'il a commencé à repenser l'abonnement en novembre est, outre la certification, la possibilité de voir moins de publicités sur votre timeline, mais lorsque vous vous inscrivez au service, cet avantage est toujours indiqué comme "à venir".

Selon certaines estimations, depuis que Musk a acheté la société en octobre, les revenus publicitaires de Twitter ont fortement chuté. Selon un rapport récent de The Information, le patron de Twitter a informé le personnel mardi dernier que les revenus quotidiens étaient en baisse de 40 % par rapport au même jour il y a un an, et ce, malgré une forte croissance des utilisateurs. Selon une diapositive interne obtenue par le média, Twitter a imputé cette baisse à la relance initiale de Twitter Blue, qui a vu la plateforme prise d'assaut par des trolls utilisant la fonction de vérification payante pour se faire passer pour des marques connues, des célébrités et d'autres comptes.



