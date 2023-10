TikTok prépare un abonnement pour supprimer les publicités

Depuis que TikTok est devenu un succès mondial, l'application de divertissement aux vidéos courtes propose une expérience entièrement gratuite, contre l'intégration de quelques publicités. Si les vidéos sponsorisées sont globalement discrètes, ByteDance sait que certains utilisateurs préfèreraient une expérience plus "premium" quitte à dépenser quelques euros tous les mois. Un récent rapport mentionne la préparation d'un abonnement à renouvellement mensuel pour supprimer la totalité des publicités.

Prêt à payer pour TikTok ?

Selon une récente découverte du site Android Autohory, TikTok envisage de suivre les traces de géants comme YouTube en introduisant un niveau d'abonnement premium. Un test est actuellement en cours aux États-Unis pour une version sans publicité de l'application. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans la stratégie de monétisation de la plateforme, connue pour sa gratuité et ses publicités ciblées.



Selon les tests préliminaires, le tarif de l'abonnement sans publicité est fixé à 4,99 $ par mois sans engagement, l'utilisateur voit la totalité des publicités entre ses scroll être supprimée. Toutefois, TikTok n’enlève pas les publicités d'influenceurs qui mettent en avant un produit et qui mentionnent leur vidéo comme étant un placement de produit rémunéré.

D'autres plateformes comme Twitter (X), Facebook et Instagram cherchent également à se faire une place dans le secteur vidéo en fournissant des offres d'abonnement payant. Jusqu'à présent, TikTok a principalement misé sur la publicité, avec quelques mécanismes permettant aux créateurs de partager les revenus et une fonction d'abonnement direct.



C'est la première fois que l'application de divertissement chinoise propose un abonnement pour bénéficier d'une expérience utilisateur sans publicité. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est "est-ce que la suppression de la publicité sera le seul avantage de TikTok Premium à 4,99$/mois ?". Les offres premium des concurrents apportent elles des avantages variés. Par exemple, la version premium de Twitter (X) permet des téléchargements vidéo plus longs et offre des badges de vérification, tandis que Meta offre un meilleur support client avec un badge vérifié.

Avec cette initiative, TikTok semble prêt à élargir ses horizons et à offrir aux utilisateurs une alternative pour profiter de son contenu sans interruption publicitaire, tout en ouvrant une nouvelle source de revenus potentielle. La balle est désormais dans le camp des utilisateurs : seront-ils prêts à payer pour une expérience TikTok améliorée ?



Si la nouvelle stratégie de TikTok fonctionne, le chiffre d'affaires pourrait littéralement exploser, car l'application de ByteDance possède tellement d'utilisateurs actifs dans le monde que le succès pourrait être impressionnant !

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi