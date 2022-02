Tumblr lance un abonnement pour supprimer la publicité sur le site et l’app

La plateforme de microblogging Tumblr a annoncé jeudi que ses utilisateurs pouvaient désormais payer pour supprimer les publicités lorsqu'ils parcourent les blogs et les billets. Les abonnés ne verront plus de publicités lorsqu'ils utilisent le réseau social sur le web ou sur l'application mobile.

Tumblr passe au modèle par abonnement

Comme l'a annoncé le site de Tumblr, les utilisateurs trouveront un abonnement mensuel de 4,99 dollars et un abonnement annuel de 39,99 dollars (avec une réduction de 33 %) pour supprimer les publicités de la plateforme. Bien sûr, la fonctionnalité est facultative et les utilisateurs qui ne veulent pas payer pourront continuer à utiliser Tumblr gratuitement avec les publicités. Vous noterez que ces achats ne se font pas directement dans l’app, mais sur le site comme le précise le service. Tumblr évite ainsi la commission d’Apple.

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez configurer la navigation sans publicité sur votre ordinateur de bureau personnel, de n'importe où dans le monde, puis profiter du même Tumblr effervescent que vous connaissez et aimez (oui, y compris sur mobile) sans l'interruption des publicités.

Pour mémoire, le fondateur de Tumblr, David Karp, s'est toujours opposé à la diffusion de publicités sur le réseau social. Cependant, après la vente de l'entreprise en 2013, la décision fût prise d’introduire des pubs afin de générer des revenus.



Bien que l'annonce montre que Tumblr est toujours déterminé à améliorer l’expérience de ses utilisateurs, on peut légitimement se poser la question du timing. Le réseau social est en perte de vitesse, notamment depuis avoir interdit les contenus pour adultes sur sa plateforme. Heureusement pour ceux qui utilisent et aiment encore le réseau social concurrent de Medium, Blogger, Wordpress et même quelque part d’Instagram, ils peuvent désormais bénéficier d'une expérience sans publicité.



