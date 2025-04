Facebook a envisagé de passer à un modèle sur abonnement qui retire les publicités

1 com

En 2018, suite au scandale Cambridge Analytica, Meta (alors Facebook) s'est retrouvé dans une situation critique, au point que Mark Zuckerberg a dû témoigner devant le Congrès américain. Les révélations concernant l'ampleur des données collectées par Facebook, y compris les "profils fantômes" des non-utilisateurs, ont ébranlé les marchés financiers et contraint Zuckerberg à entreprendre une tournée d'excuses publiques.



Une information récente, issue d'une présentation lors du procès FTC contre Meta, révèle que le conseil d'administration de l'entreprise avait envisagé de proposer des abonnements sans publicité en réponse à la controverse.

Une tentative de changer la perception du public

Face à la prise de conscience des utilisateurs que les services "gratuits" de Facebook étaient en réalité financés par leurs données personnelles, l'entreprise a considéré une solution commerciale alternative. Le projet consistait en un "abonnement mensuel payant permettant aux utilisateurs d'accéder à Facebook (et potentiellement aux autres applications) sans publicités".

L'objectif principal était de "fournir une option de désactivation des publicités et répondre au mème : 'si vous ne payez pas pour un service, c'est que vous êtes le produit'". Cette initiative visait clairement à modifier la perception négative qui s'était installée suite au scandale.

Une stratégie finalement abandonnée

Au lieu de lancer cet abonnement, Meta a préféré se concentrer sur la réduction des données partagées avec les développeurs externes. Ce n'est qu'en 2023 que l'entreprise a finalement introduit une option d'abonnement sans publicité, mais uniquement pour les utilisateurs de l'Union européenne, et ce n'était pas obligatoire Ce modèle "payer ou consentir" a continué à faire l'objet de critiques de la part des régulateurs concernant sa mise en œuvre par Meta. En novembre dernier, l'entreprise a d'ailleurs réduit le prix de l'abonnement de 40 %. L'abonnement coûte aujourd'hui 7,99€ par mois et n'est plus du tout mis en avant par Meta si bien que personne ne connaît son existence.

Il est intéressant de noter que cette réflexion sur un modèle payant intervenait dans un contexte où la confiance des utilisateurs était au plus bas. Le scandale Cambridge Analytica avait révélé que les données personnelles de jusqu'à 87 millions d'utilisateurs Facebook avaient été collectées sans leur consentement éclairé, puis utilisées à des fins de publicité politique. Cette affaire avait notamment mis en lumière l'utilisation de ces données pour les campagnes présidentielles de Ted Cruz et Donald Trump en 2016.

Pour Apple et ses utilisateurs, cette situation souligne l'importance croissante accordée à la protection des données personnelles, un domaine dans lequel la marque à la pomme a fait de la confidentialité un argument commercial majeur ces dernières années. Si les produits Apple sont plus chers, c'est aussi parce que l'entreprise de Tim Cook ne monétise pas nos données.



