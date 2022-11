Elon Musk a trouvé la solution pour régler le problème autour de la certification

Après son échec cuisant sur la certification, le milliardaire aurait enfin trouvé une solution qui devrait satisfaire tout le monde. Dans cette nouvelle version, les utilisateurs classiques n'auraient pas de pastille, les abonnés Twitter Blue auraient une pastille d'une couleur précise et les "comptes officiels" auraient une pastille avec une couleur différente.

Depuis son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk a effectué pas mal de changements. L'un des plus marquants n'est autre que l'ouverture de la certification (pastille bleue à côté du nom) à tous les utilisateurs.



Si auparavant, il fallait être une personne ou une entité reconnue (officielle) pour obtenir la certification Twitter, dorénavant, ce serait simplement en s'abonnant à Twitter Blue pour 8 € par mois.



Un système qui a vite montré ses limites et qui a d'ailleurs causé d'énormes soucis à certaines marques connues mondialement. Après avoir tenté une courte expérience sur l'ajout d'une seconde pastille grise, Musk a finalement stoppé tout le processus, le temps de réfléchir à une meilleure solution qui semble avoir été trouvée cette nuit.

D'après son tweet, il pencherait finalement sur une pastille avec des couleurs différentes. Par exemple, les abonnés Twitter Blue auraient le logo bleu et les personnages publics et autres sociétés auraient un logo rouge.

Ce système simple et efficace permettrait de remettre de l'ordre sur le réseau social et surtout de redonner un peu de confiance aux annonceurs. Comme indiqué au début de son tweet, l'objectif principal est toujours de supprimer l'usurpation d'identité sur Twitter. Raté lors de cette première tentative, mais la seconde pourrait être la bonne.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals.