Twitter Blue propose la certification en France à 8€/mois

Quelques semaines après les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore le Canada, c'est au tour de la France de découvrir Twitter Blue.



L'abonnement repensé par Elon Musk n'est plus seulement utile pour avoir des fonctionnalités supplémentaires comme l'édition de tweets, il permet désormais d'être certifié et d'avoir le fameux badge bleu. Voyons ce que vous obtiendrez en payant 8 euros par mois... ou 11 euros !

Pourquoi payer pour Twitter ?

L’abonnement Twitter Bleu est donc disponible en France depuis ce matin, mais aussi en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne et en Arabie saoudite.

Si vous optez pour l'abonnement Twitter Blue, vous aurez droit à :

Un compte certifié avec la célèbre coche bleue.

La possibilité de modifier un tweet dans les 30 minutes.

Choisir un NFT comme avatar.

Vos réponses remonteront dans les discussions, mentions et autres recherches (bientôt).

La publicité sera deux fois moins nombreuse (bientôt).

Publier des vidéos plus longues (jusqu'à 1 heure).

Lecture vidéo en Full HD.

Un accès anticipé aux nouveautés grâce à Twitter Blue Lab.

Deux offres Twitter Blue

Avant de passer à la caisse, sachez que le réseau social racheté par Elon Musk en octobre 2022 propose deux formules. Si vous prenez l’abonnement depuis le site de Twitter, le prix est de 8€ par mois ou 84€ par an (soit 7 euros / mois). Mais si vous vous abonnez directement depuis l'application, le prix grimpe à 11€ par mois. Oui, la commission d'Apple et de Google est donc supporté par le consommateur, pas par Twitter.



Une sacré différence qui devrait faire réfléchir les utilisateurs, mais qui devrait être un manque à gagner pour Apple à la longue, les acteurs importants comme Netflix, Spotify et autres privilégiant tous ce type de comportement, voire ne proposent plus d'abonnement in-app.



Qu'en pensez-vous ?

