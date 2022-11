Twitter impose de nouvelles règles pour obtenir le badge de certification via Twitter Blue

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, il est possible (aux États-Unis et Canada) pour n'importe quel utilisateur d'obtenir le badge de certification. Auparavant, ce badge n'était pas accessible sur simple adhésion à l'abonnement Twitter Blue, il était exclusivement réservé aux célébrités et organismes connus.

Twitter a presque trouvé une solution pour éviter les abus

Depuis le lancement de la certification de Twitter Blue, on a pu apercevoir plusieurs abus, notamment des comptes Twitter qui venaient d'être créés (avec une fausse identité) pour se faire passer pour une personnalité ou une entreprise.

Cela a causé certains problèmes, car beaucoup d'utilisateurs pensaient qu'ils avaient affaire à l'annonce de la véritable entreprise, alors que ce n'était pas le cas. Ça a d'ailleurs impacté une firme pharmaceutique qui a vu son cours en bourse chuter à cause d'un faux compte qui avait imité son @ et obtenu la certification sur Twitter.



Heureusement, les choses vont évoluer dans le bon sens, Twitter a engagé une nouvelle limitation à l'introduction de son service d'adhésion Blue, qui reviendra plus tard ce mois-ci, comme l'a remarqué The Verge. Twitter a l'intention de mettre en place une période d'attente de 90 jours avant que les comptes nouvellement créés puissent s'inscrire à la vérification payante.

Le réseau social a modifié les conditions d'utilisation de Twitter Blue, on peut désormais apercevoir la mention suivante :

Les nouveaux comptes Twitter créés ne pourront pas s'abonner à Twitter Blue pendant 90 jours. Nous pouvons également imposer des périodes d'attente pour de nouveaux comptes à l'avenir, à notre discrétion, sans préavis.

Grâce à cette nouvelle approche, les utilisateurs qui voudront créer de faux comptes et ajouter la certification devront anticiper avec 3 mois d'avance, il ne sera plus possible de le faire sur un coup de tête pendant une soirée.

Cette technique imaginée par Elon Musk et son équipe devrait permettre de considérablement réduire les blagues des petits plaisantins qui créent un @ ressemblant à celui d'un gros compte avec la même bio, la même bannière et la même image de profil. Toutes les astuces pour créer la confusion dans l'esprit des utilisateurs !



L'abonnement Twitter fera son grand retour le 29 novembre 2022.



Rappelons que l'abonnement à l'offre premium permet, outre d'avoir le badge bleu, de modifier ses tweets, d'avoir moins de publicités, de publier des vidéos et des fichiers audio plus longs, la priorité dans les réponses, les mentions et la fonction de recherche de Twitter. De quoi, selon Musk, réduire la quantité de spam sur la plate-forme.



Dans un fil de discussion, le nouveau patron de Twitter a expliqué que les badges bleus attribués par l'ancienne direction seront supprimés dans les prochains mois. Cela signifie que les comptes comme iSoft perdront leur certification, sauf à payer 8 euros par mois.

