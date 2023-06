Twitter : les publicités d'Apple, Amazon et Disney sont moins nombreuses sous l'ère Musk

Après son rachat de Twitter, Elon Musk a fait face à une chute colossale du chiffre d'affaires généré par le réseau social. La cause principale a été la fuite de nombreux annonceurs qui ont soudainement décidé d'arrêter leurs campagnes publicitaires. Quand c'est une petite entreprise qui dépense 2000€ ou 3000€ par mois, on ne voit pas la différence, mais quand c'est un géant comme Apple ou Amazon, ça se remarque rapidement dans les revenus de Twitter.

Elon Musk n'aurait pas dit la vérité sur l'état des campagnes publicitaires

Les publicités sur Twitter ont été un sujet brûlant après l'acquisition du réseau social d'Elon Musk, beaucoup de marques ont brutalement arrêté leurs campagnes publicitaires (parfois de manière anticipée) et ont choisi de ne plus associer leur image de marque avec Twitter. Cette initiative s'est très vite répandue dans toutes les grandes entreprises américaines, à tel point qu'Elon Musk a été contraint d'accélérer ses projets d'un nouveau segment de revenus : à travers un abonnement à renouvellement mensuel ou annuel, appelé Twitter Blue.



Cette fuite des annonceurs a inquiété les investisseurs en bourse, beaucoup ont compris que Twitter n'était plus un "cheval" sur lequel mettre son argent, une décision collective qui a fait plonger le titre en bourse les semaines qui ont suivi la prise de contrôle par Elon Musk. Selon les récentes déclarations du milliardaire, cette perte massive des annonceurs se serait réduite de façon spectaculaire, à tel point que désormais les annonceurs sont presque tous revenus !

Toutefois, la réalité est bien différente selon le New York Times, le célèbre journal américain a affirmé dans l'un de ses articles que les annonceurs aux États-Unis restent encore très distants de Twitter. Beaucoup ne sont pas revenus et ne comptent pas revenir, certaines entreprises sont toujours présentes, mais ont réduit l'argent dépensé sur le réseau social. Ce serait le cas d'Apple, Amazon ou encore Disney où on constate de manière flagrante un avant et un après l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter.



Voici ce que déclare le New York Times :

Les revenus publicitaires américains de Twitter pour les cinq semaines allant du 1er avril à la première semaine de mai se sont élevé à 88 millions de dollars, en baisse de 59% par rapport à l'année précédente, selon une présentation interne obtenue par le New York Times. La société a régulièrement été en dessous de ses prévisions de ventes hebdomadaires aux États-Unis, parfois jusqu'à 30 %, selon le document. Il est peu probable que cette performance s'améliore de sitôt, selon les documents et sept employés actuels et anciens de Twitter.

L'article met en avant 3 gros annonceurs qui ont fait le choix de réduire leurs budgets publicités sur Twitter : en premier Apple, en second Amazon et en troisième Disney. Auparavant, c'étaient les annonceurs les plus dépensiers sur Twitter, avec l'ancienne direction, chaque entreprise dépensait sans compter pour atteindre le maximum d'utilisateurs. Aujourd'hui, les dépenses sont plus timides et on constate une forte baisse comparée à 2022 sur la même période.

La bannière publicitaire ne marche plus comme avant

L'un des succès de Twitter en termes de publicités, ça a toujours été la grande bannière que l'on peut voir en tête de l'onglet explorer (au-dessus du classement des tendances). Les annonceurs peuvent bénéficier d'une telle visibilité pour la coquette somme de 500 000 $ par tranche de 24 heures. Autrefois, la bannière était très utilisée par les annonceurs pour des événements, des lancements de nouveaux produits populaires, des promotions flash, des lancements de nouvelles séries...

Aujourd'hui, les annonceurs ne veulent plus dépenser autant d'argent pour être affiché en tête de l'onglet Explorer, certaines grandes marques continuent à investir pour être visibles à cet endroit, mais elles sont largement moins nombreuses !



La raison principale du manque de "motivation" des annonceurs pour dépenser de l'argent sur Twitter, c'est la nouvelle politique d'Elon Musk en ce qui concerne la modération. Dès son arrivée, le milliardaire a réalisé une tonne de licenciements, y compris dans l'équipe de modérations qui s'est fortement réduite. Sans surprise, qui dit moins de salariés pour surveiller ce qui se passe sur Twitter, dit la croissance des contenus qui enfreignent la politique du réseau social (fake news, harcèlement, discours de haine...), les annonceurs ne veulent pas que leur image soit associée à un réseau social qui est devenu plus "light" sur la modération.



À voir comment la situation évoluera... Une chose est sûre, Elon Musk continue de compter sur la présence des annonceurs pour augmenter les revenus trimestriels de Twitter. Twitter Blue est une bonne source de revenus, mais pas au point de remplacer les annonceurs qui sont partis.

