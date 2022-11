Elon Musk affirme qu'Apple a menacé de retirer Twitter de l'App Store

Elon Musk ne dort jamais. Après des dizaines de projets et de polémiques en moins d'un mois après sa prise de pouvoir, il s'en est pris aux politiques de l'App Store d'Apple, qui aurait "menacé de retirer" Twitter de sa boutique. Selon Musk, Apple ne veut pas expliquer pourquoi elle a des problèmes avec Twitter.

Apple a-t-elle Twitter dans le collimateur ?

Dans ses tweets ultérieurs, Musk s'est insurgé contre la taxe de 30 % imposée par Apple sur les achats in-app, et a affirmé que le propriétaire de l'App Store avait censuré d'autres développeurs. Il a également déclaré qu'Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter.

Ce ne serait pas la première fois qu'Apple s'en prend à Twitter. Dans une tribune publiée récemment par le New York Times, l'ancien responsable de la sécurité chez Twitter, Yoel Roth, a déclaré que les évaluateurs de l'App Store d'Apple signalaient souvent le contenu de Twitter lors du processus de validation des applications.

Lorsque j'étais chez Twitter, les représentants des magasins d'applications soulevaient régulièrement des préoccupations concernant le contenu disponible sur notre plateforme.



Même si elles semblent être largement guidées par des vérifications manuelles et des anecdotes, ces procédures d'examen ont le pouvoir de faire dérailler les plans de l'entreprise et de déclencher des crises de type "tout le monde sur le pont" pendant des semaines ou des mois.

Le patron de Tesla n'a pas précisé si Apple bloquait de nouvelles mises à jour du service ou menaçait de retirer purement et simplement l'application de sa boutique. Cependant, il y a fort à payer que la décision de Musk d'accorder une "amnistie" aux comptes suspendus ne va pas l'aider à plaire à Apple qui n'hésite pas à rejeter une app dès qu'il y a des contenus de type nudité, violence, drogue et autre. Le réseau social Tumblr en a déjà fait les frais, tout comme Parler, alors que, bizarrement, Facebook, Instagram et autres ne sont pas inquiétés. Pourtant, on y trouve le même genre de contenus.

Le retrait de Twitter de l'App Store pourrait pousser Elon Musk à créer son propre téléphone. Mais rappelons qu'il doit lancer son nouvel abonnement Twitter Blue ce vendredi, une composante importante pour améliorer la santé financière de l'oiseau bleu, qui était au bord de la faillite dixit Musk lors du rachat.

