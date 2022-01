Tumblr se met à jour et propose une nouvelle approche des contenus sensibles

En plus d'imposer son système de paiement, Apple oblige également les développeurs à faire attention aux contenus qui seront visibles par l'utilisateur pendant sa navigation dans l'application. Apple interdit la pornographie, les drogues... Bref, tout ce qui pourrait perturber un enfant qui utiliserait l'iPhone ou l'iPad de ses parents !

Tumblr a trouvé l'astuce

Il y a quelques mois, Apple a mis un petit "coup de pression" au réseau social Tumblr. Présent sur l'App Store depuis 2009 (soit 2 ans après sa création), l'application était sur le point d'être suspendue à cause des contenus qui étaient accessibles pour les utilisateurs iOS et iPadOS. En effet, ce que ne voulait pas Apple, c'est un accès facile aux contenus illégaux ou pour adultes.



Tumblr qui a une grande communauté dans l'écosystème Apple a rapidement réagi pour éviter une sanction vis-à-vis de son application dans l'App Store. Dans un premier temps, le réseau social a supprimé la visibilité des contenus dans une recherche, il y a quelques semaines encore, si vous saisissiez le mot "Marijuana" dans l'app, les publications n'apparaissaient pas.

Ne désirant pas censurer les contenus (ce qui aurait été dommage pour l'expérience utilisateur), Tumblr a finalement répondu favorablement à la demande d'Apple... par un message d'avertissement !

Pour faire simple, les utilisateurs qui souhaitent voir des contenus sensibles passeront par un message d'information comme celui-ci :

Woah, accrochez-vous là. Ce contenu a été caché sur iOS en raison de sa nature potentiellement sensible ou explicite. Si vous êtes sûr de vouloir le voir de toute façon, vous pouvez opter pour du contenu sensible dans vos paramètres.

Comme l'indique ce message, Tumblr demande ouvertement aux utilisateurs iOS de réaliser une modification de l'accès aux contenus sensibles dans les paramètres de l'application.

Que vous soyez un utilisateur mineur ou majeur, Tumblr activera la censure par défaut pour se conformer aux règles de l'App Store, il faudra la désactiver vous-même dans les paramètres.

Tumblr a déclaré dans un billet de blog :

Ces dernières mises à jour offrent plus de contrôle à notre communauté sur l'application iOS pour créer l'expérience qui leur convient le mieux et explorer le contenu qu'elle trouve intéressant. Bien que l'expérience de notre communauté soit une priorité absolue, nous devons également nous conformer aux directives de l'App Store d'Apple et à nos propres directives.

Pour rappel, un conflit entre Tumblr et Apple sur les contenus sensibles avait déjà existé en 2018. À l'époque, le réseau social s'opposait à ce type de changement et estimait que ses utilisateurs n'avaient pas à être confrontés à la censure. Finalement, il aura fallu attendre 4 ans pour que Tumblr trouve le bon équilibre entre les règles de l'App Store et ses propres convictions.



