Les réseaux de Meta vont adopter une nouvelle approche sur les contenus générés par IA

En 2024, l’intelligence artificielle est partout, elle est capable de créer des images, réaliser des vidéos ou encore de l’audio. Le problème, c’est que plus le temps passe et moins on sait faire la différence entre un contenu généré par un humain et un contenu généré par une intelligence artificielle. Pour démêler le vrai du faux, Meta va bientôt identifier et étiqueter les contenus qui viennent d’une IA.

Instagram, Threads et Facebook changent de position concernant les contenus IA

À partir de mai 2024, Meta différenciera systématiquement les contenus créés par des humains de ceux générés par l’intelligence artificielle sur ses plateformes.

Cette mesure va impliquer l’ajout d’une mention « généré par une IA » sur les publications et stories qui sont le fruit de l’intelligence artificielle. Une approche similaire a déjà été adoptée par TikTok, la plateforme de vidéo en ligne possède désormais de nombreux contenus qui affichent clairement qu’ils ont été créés par une IA.



La décision de Meta s’appliquera à une gamme variée de contenus, incluant les vidéos, photos et éléments audio. Les critères de cette nouvelle politique de marquage reposent sur la détection de signaux conformes aux normes industrielles pour les images générées par IA ou sur l’indication, par les utilisateurs eux-mêmes, de l’upload de contenus produits par IA.

Dans le cas où un contenu généré par IA serait publié sans mention explicite de son origine par l’utilisateur, Meta interviendrait pour ajouter l’étiquette appropriée. Toutefois, l’entreprise a précisé qu’elle informerait l’utilisateur de cet ajout sans imposer de sanctions à son compte.



Cette initiative vise à renforcer la transparence sur les plateformes de Meta, dans un contexte où la distinction entre les contenus créés par l’homme et par l’IA devient de plus en plus floue. Il est crucial pour les utilisateurs de savoir quand ils interagissent avec du contenu qui n’a pas été produit par des êtres humains, particulièrement dans les domaines sensibles tels que la diffusion de nouvelles ou l’éducation.



Meta a également réaffirmé son engagement à supprimer tout contenu, qu’il soit généré par des humains ou des IA, qui violerait ses politiques en matière d’interférence électorale, d’intimidation ou de violence. Un réseau de près de 100 vérificateurs de faits indépendants soutient l’entreprise dans son effort pour détecter les contenus IA qui pourraient s’avérer mensongers ou trompeurs.



Avec cette nouvelle approche, Meta espère établir un équilibre entre l’innovation et la responsabilité, en assurant que ses utilisateurs puissent naviguer sur ses plateformes en toute confiance, conscients de la nature des contenus avec lesquels ils interagissent.



