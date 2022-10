Elon Musk affirme que racheter Twitter est "important pour l'avenir de la civilisation"

Dans ce message, Elon Musk rassure les gouvernements qui craignaient que le réseau social bascule dans l'horreur où plus aucun contenu ne serait modéré. Le milliardaire envoi aussi un message clair à Apple et Google qui observeront de près la nouvelle politique de Twitter sur la modération. Pour rappel, les deux géants californiens n'hésitent pas à supprimer ou refuser une application si celle-ci ne garantit pas une modération correcte, cela a par exemple été le cas de Parler sur l'App Store. L'officialisation de Twitter est imminente , celle-ci devrait probablement avoir lieu dans la nuit de jeudi à vendredi ou dès demain.

Cela dit, il est évident que Twitter ne peut pas devenir une zone d’enfer où tout peut être dit sans conséquences ! En plus de respecter les lois du pays, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous, où vous pouvez choisir l’expérience que vous souhaitez en fonction de vos préférences, tout comme vous pouvez choisir, par exemple, de voir des films ou de jouer à des jeux vidéo allant de tout âge à la maturité.

C’est pourquoi j’ai acheté Twitter. Je ne l’ai pas fait parce que c’était facile. Je ne l’ai pas fait pour gagner plus d’argent. Je l’ai fait pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime. Et je le fais avec humilité, en reconnaissant que l’échec dans la poursuite de cet objectif, malgré tous nos efforts, est une possibilité bien réelle.

Dans leur quête incessante de clics, la plupart des médias traditionnels ont alimenté et nourri ces extrêmes, car ils pensent que c’est ce qui rapporte de l’argent, mais ce faisant, ils perdent l’occasion d'ouvrir le dialogue.

La raison pour laquelle j’ai acheté Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation de disposer d’une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence. Il existe en ce moment un grand danger que les réseaux sociaux se divisent en chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche qui génèrent davantage de haine et divisent notre société.

Je voulais m’adresser personnellement à vous pour vous faire part de mes motivations dans l’acquisition de Twitter. On a beaucoup spéculé sur les raisons pour lesquelles j’ai acheté Twitter et sur ce que je pense de la publicité. La plupart d’entre elles sont erronées.

Après de longs mois de discussions et un conflit qui a incité Elon Musk a abandonné l'idée de racheter le réseau social Twitter, le milliardaire va enfin prendre le contrôle de Twitter pour une somme avoisinant les 44 milliards de dollars. Pour le moment, l'accord n'est pas encore finalisé, mais sur Twitter, Elon Musk s'exprime comme si tout était déjà fait, preuve que le patron de Tesla est déterminé dans sa démarche !

