L'abonnement Twitter Blue est mort, vive X Premium

Twitter, désormais appelé X, propose un service d'abonnement payant qui offre aux utilisateurs une coche bleue et toute une série de fonctionnalités supplémentaires très utiles pour les plus actifs.



Lors du changement de nom, le service d'abonnement Twitter Blue s'est naturellement transformé en "X Blue". Cependant, "X Blue" a rapidement été modifié en "X Premium". Si vous ne suivez plus rien, vous n'êtes pas seul.

Le compte @premium s'appelle maintenant X et, depuis samedi, la description associée est la suivante :

Sous son nouveau patronyme, le compte @premium a démarré sa nouvelle vie avec un repost du propriétaire, Elon Musk, détaillant le partage des revenus publicitaires, qui nécessite un abonnement X Premium. En gros, si vous obtenez 15 millions de vues en trois mois et que vous remplissez d'autres conditions de base, vous pouvez être payé pour animer Twitter, pardon X.

To be eligible for your ad revenue share, you must be an X Premium (Blue) subscriber.



The ad money will otherwise be kept by X if you are not an X Premium (Blue) subscriber.



This program is open to everyone.