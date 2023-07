Tesla contourne les règles d'Apple avec son abonnement "Premium"

En utilisant l'application Telsa sur iPhone, les propriétaires d'un véhicule de la marque peuvent s'abonner à l'offre "Connectivité Premium" du constructeur automobile qui débloque une poignée de fonctionnalités pour 9,99 € par mois. Un nouveau rapport de Gizmodo souligne toutefois que Tesla n'utilise pas le système d'achat par application d'Apple pour cet abonnement, à ses risques et périls.

Tesla joue avec le feu

L'abonnement de Tesla, Premium Connectivity, permet de débloquer toute une série de fonctionnalités, telles que la navigation embarquée avec données sur le trafic, la diffusion de musique et de vidéos en continu, et bien d'autres encore. Ces fonctions ne sont toutefois accessibles que via l'écran embarqué de Tesla, ce qui signifie que Tesla ne serait pas tenue d'utiliser la facturation App Store si l'abonnement ne permettait de débloquer que ces fonctions.

Packs de connectivité

Packs de connectivité Standard Premium Navigation ✅ ✅ Visualisation de la circulation en temps réel ✅ Mode Sentinelle - Vue caméra en direct ✅ Cartes avec vue satellite ✅ Vidéo en streaming ✅ Karaoke ✅ Musique en streaming ✅ Navigateur Internet ✅



Mais il y a un ajout relativement récent à l'offre de connectivité Premium de Tesla : "View Live Camera". Cette fonction permet aux propriétaires de Tesla de visionner en direct les caméras de leur voiture lorsque celle-ci est garée et que le mode Sentinelle est activé.



Une telle fonctionnalité relève techniquement des directives d'Apple concernant les cas où une application doit offrir la possibilité de s'abonner par le biais d'une facturation native par achat d'application.

Les directives de l'App Store d'Apple relatives au système d'achat intégré traitent spécifiquement de ce type de scénario. La politique d'Apple relative au "contenu spécifique au matériel" stipule :

3.1.4 Contenu spécifique au matériel : Dans des circonstances limitées, par exemple lorsque des fonctionnalités dépendent d'un matériel spécifique pour fonctionner, l'application peut débloquer ces fonctionnalités sans recourir à l'achat in-app (par exemple, une application d'astronomie qui ajoute des fonctionnalités lorsqu'elle est synchronisée avec un télescope). Les fonctionnalités de l'application qui fonctionnent en combinaison avec un produit physique approuvé (tel qu'un jouet) sur une base optionnelle peuvent débloquer la fonctionnalité sans utiliser l'achat in-app, à condition qu'une option d'achat in-app soit également disponible. Vous ne pouvez toutefois pas exiger des utilisateurs qu'ils achètent des produits non liés ou qu'ils s'engagent dans des activités de publicité ou de marketing pour débloquer les fonctionnalités de l'application.

L'application Tesla sur iPhone permet aux utilisateurs de s'abonner à la connectivité Premium, mais uniquement en utilisant le système de facturation de Tesla. Conformément à la directive "Hardware-Specific Content", Tesla est libre de proposer son propre système de facturation tant que l'option d'achat in-applicative d'Apple est également disponible ; mais ce n'est pas le cas dans l'application Tesla.



Cela signifie que Tesla contourne les frais de l'App Store d'Apple, qui commencent à 15 % pour les développeurs gagnant moins d'un million de dollars par an et passent à 30 % pour les développeurs gagnant plus d'un million de dollars.

Elon Musk du côté d'Epic Games

Elon Musk a déjà critiqué les directives de l'App Store d'Apple par le passé, qualifiant les frais "secrets" de l'App Store de "taxe de 30 % sur l'internet". Il a également exprimé son soutien à Epic Games, qui est actuellement engagé dans une bataille juridique de plusieurs années avec Apple au sujet des règles de l'App Store.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Il convient toutefois de garder à l'esprit que toutes les applications soumises à l'App Store font l'objet d'un processus d'examen. Il semble que le fait que Tesla n'utilise pas l'In-App Purchase n'ait pas attiré l'attention d'Apple jusqu'à présent. Mais avec cette histoire, cela pourrait rapidement changer !

