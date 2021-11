Tesla : une panne serveur, des raccourcis personnalisés et le mode sentinelle

Décidément, l’actualité autour de Tesla n’a jamais été aussi riche. Alors que l’action se stabilise à plus de 1000$ pour une capitalisation au-dessus des 1000 milliards, soit 100x plus que les autres constructeurs américains, une panne géante a touché les utilisateurs hier. Sans oublier une nouvelle version de l’app Tesla qui passe en 4.3.0 avec plusieurs nouveautés.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a tenu à rassurer ses clients hier soir sur Twitter, après une panne de serveurs qui a empêché pendant plusieurs heures des voitures de la marque de démarrer.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.