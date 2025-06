Tesla lance ses Robotaxi à Austin au Texas

Le 22 juin, Tesla a lancé son service de robotaxis à Austin, au Texas, marquant une première incursion concrète, mais prudente, dans le transport autonome. Le déploiement est à petite échelle, avec seulement dix véhicules et un "moniteur de sécurité Tesla" humain à fin de chaque trajet. L'accès est limité à quelques utilisateurs Tesla, et les premiers retours proviennent majoritairement de fans de la marque, souvent reconnaissables par des biographies ou des images de profil liées à Tesla sur X, où la plupart des réactions sont partagées. Logique.

Une première pour Tesla

Dans le détail, les trajets sont limités à une zone géorestreinte, fonctionnent entre 6h00 et minuit, et excluent les trajets vers l'aéroport. Les utilisateurs vérifient leur identité auprès du moniteur de sécurité, démarrent le trajet via un bouton "lancer le trajet" et peuvent personnaliser des paramètres comme la température, la position du siège et les playlists musicales via l'application Tesla. Le robotaxi inclut des boutons pour s'arrêter sur le côté ou en pleine voie, ainsi qu'une option d'appel au support en cas de problème, bien que le moniteur de sécurité offre probablement une assistance plus rapide. Certaines diffusions en direct montrent des moniteurs agrippant une poignée, peut-être liée à des commandes d'urgence, bien que cela reste non confirmé.

Les retours varient après la première journée : un utilisateur a basiquement comparé l'application à Uber, tandis que d'autres ont eu du mal à réserver un trajet parmi la flotte limitée, observant souvent des Waymo sans conducteur passer devant eux.



Pour la petite histoire, Austin est un centre pour les tests de voitures autonomes, avec Waymo qui se développe via Uber et Zoox qui teste également sa technologie. La nouvelle page web de Tesla sur les robotaxis détaille les règles, les FAQ et un formulaire pour recevoir des mises à jour. Les trajets coûtent actuellement 4,20 $, un prix fixe.



Elon Musk affirme que Tesla prévoit d'atteindre 1 000 robotaxis sans supervision "d'ici quelques mois", mais compte tenu de ses déclarations précédentes trop optimiste, une certaine prudence est de mise. Pour l'instant, le service reste une preuve de concept modeste.