Les attaques contre les robotaxis se poursuivent aux US, un véhicule de Waymo a été incendié

Depuis plusieurs années, San Francisco est devenu le berceau des voitures autonomes. Les grandes entreprises comme Apple, Uber ou encore Cruise font circuler toute l'année, de jour comme de nuit, des voitures autonomes afin de faire évoluer leur logiciel de conduite. Waymo propose aux habitants de San Francisco des robotaxis, comprenez par là des voitures qui viennent chercher un client et qui l'emmène vers la destination de son choix sans chauffeur au volant. Face à cette nouvelle tendance, une résistance s'est organisée !

Waymo a vu l'un de ses véhicules se faire incendier samedi soir

Dans la soirée du samedi, le quartier de Chinatown à San Francisco a été le théâtre d'un acte de vandalisme spectaculaire : une foule a pris pour cible un robotaxi de Waymo, le vandalisant avant de lui mettre le feu. Cet événement marque le dernier incident en date dans une série de confrontations entre le public et les voitures autonomes à San Francisco, ville à l'avant-garde de l'expérimentation de cette technologie sur les voies publiques.

L'attaque contre le véhicule autonome, capturée en vidéo et relayée sur les réseaux sociaux samedi soir, n'était pas le fruit d'une action préconçue. Sur le moment, le véhicule de Waymo ne transportait aucun passager, évitant ainsi tout risque de blessure humaine. Waymo a décrit l'incident en détail, révélant que son véhicule autonome a été assailli et vandalisé avant qu'un feu d'artifice ne soit lancé à l'intérieur, déclenchant un incendie. Heureusement, l'attaque n'a fait aucun blessé, mais elle montre l'escalade des tensions entre les habitants de San Francisco et les opérateurs de robotaxis.

Un conflit qui ne date pas d'hier

Cette hostilité n'est pas nouvelle dans la ville. San Francisco a déjà été le lieu de plusieurs incidents ciblant des véhicules autonomes. Un exemple est celui de la "Semaine du Cône", durant laquelle des manifestants opposés à l'augmentation du nombre de robotaxis ont entravé le fonctionnement de ces véhicules en plaçant des cônes sur leur capot. Cette manifestation était l'œuvre d'un collectif militant pour la sécurité routière, précédant une décision importante de la California Public Utilities Commission. L'organisme a finalement autorisé Cruise et Waymo à lancer commercialement leurs services de robotaxi dans la ville, malgré les controverses.



Avec la suspension temporaire des opérations de Cruise, Waymo se retrouve désormais en première ligne, représentant à la fois les services de robotaxi autonomes et la technologie autonome dans son ensemble à San Francisco. Cette position révèle les défis auxquels ces entreprises doivent faire face, non seulement en termes de technologie et de réglementation, mais également concernant l'acceptation sociale de ces innovations.

