Tesla prépare une application watchOS pour déverrouiller son véhicule depuis son poignet

Les véhicules électriques de Tesla ont une avance considérable dans de nombreux domaines, à tel point que les constructeurs chinois ont mis les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Quand vous avez une Tesla, vous avez aussi une superbe application mobile, connectée en permanence à votre voiture. Il est possible de lancer des actions à distance comme la ventilation, le verrouillage/déverrouillage, vérifier la localisation... L'application est ultra-performante et très complète. Cependant, Tesla souhaite aller encore plus loin, la prochaine étape serait une application watchOS pour communiquer directement avec votre véhicule !

Tesla innove et s'apprête à lancer une application watchOS

La semaine dernière, Tesla a déployé une nouvelle mise à jour de son application sur l'App Store d'Apple. Les utilisateurs ont pu apercevoir une nouveauté fort sympathique qui était très attendue par la communauté : l'ajout de commandes dans le centre de contrôle d'iOS 18. Désormais, les utilisateurs peuvent bénéficier de raccourci depuis leur centre de contrôle sans avoir besoin de chercher l'application et de l'ouvrir. Bien sûr, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça a un côté pratique et rapide qu'on apprécie tous en tant que geek.



En plus des ajouts de commandes dans le centre de contrôle, les développeurs de Tesla ont ajouté quelques correctifs pour améliorer l'expérience utilisateur et profiter d'une meilleure stabilité lors de l'utilisation. Est-ce vraiment les seules nouveautés ? Oui et non...

Concept d'une application Tesla sur watchOS

Officiellement, Tesla n'a rien ajouté de croustillant en dehors des raccourcis dans le centre de contrôle, cependant, quelque chose se prépare dans les coulisses. Le spécialiste des fuites, Aaron Perris, a fait une découverte pour le moins surprenante dans le code de la dernière version de l'application Tesla.



L'entreprise d'Elon Musk concocte une application pour l'Apple Watch. Selon l'indiscrétion, la première fonctionnalité qui serait disponible consisterait à donner l'accès au verrouillage/déverrouillage du véhicule directement depuis l'Apple Watch. Pour le moment, cette fonctionnalité n'existe que sur les applications tierces qui ont comblé le manque depuis plusieurs années. Cependant, l'inconvénient, c'est que la majorité des applications tierces demandent un paiement au téléchargement de l'app ou un achat intégré pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité depuis son poignet.



On ne sait pas encore ce qu’apportera d'autre l'application Tesla sur Apple Watch, mais si on fait fonctionner notre imagination, l'entreprise pourrait offrir la gestion de la température en tournant la Digital Crown, l'indication sur la charge restante, la localisation du véhicule en temps réel ou encore le démarrage de la Tesla.



L'application Tesla sur watchOS va bientôt devenir une réalité, cependant, le code ne précise pas la date de lancement. Il est probable que les développeurs soient en train de peaufiner les derniers détails sur l'application.

