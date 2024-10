OpenAI prépare Orion, le successeur de GPT4, pour décembre

La startup star de l'intelligence artificielle OpenAI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir révolutionné le domaine avec ChatGPT et GPT-4, l'entreprise planche déjà sur son prochain modèle phare, baptisé Orion en interne. Selon The Verge, ce nouveau joyau pourrait être dévoilé d'ici décembre, pile pour le deuxième anniversaire de ChatGPT. Mais contrairement aux lancements précédents, Orion ne sera pas immédiatement accessible au grand public.

Un déploiement progressif et ciblé

OpenAI compte en effet miser sur une stratégie de déploiement graduel pour Orion. Dans un premier temps, seuls quelques partenaires triés sur le volet auront accès au modèle, afin de développer leurs propres produits et fonctionnalités.

Microsoft, allié de poids d'OpenAI, devrait ainsi pouvoir héberger Orion sur sa plateforme cloud Azure dès novembre. De quoi permettre à des entreprises sélectionnées de prendre en main la technologie en avant-première.

Ce n'est que dans un second temps qu'Orion serait proposé plus largement, via l'interface ChatGPT. Une approche prudente qui tranche avec les lancements en fanfare de GPT-4 et GPT-4o, directement mis entre les mains des utilisateurs.

Vers une IA 100 fois plus puissante que GPT-4 ?

Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom mystérieux d'Orion ? Selon un cadre d'OpenAI, ce nouveau modèle pourrait être jusqu'à 100 fois plus puissant que GPT-4. Rien que ça.

L'objectif à terme est de fusionner les différents modèles de langage de la startup pour créer une IA encore plus performante, qui se rapprocherait de la fameuse intelligence artificielle générale (AGI). Un Graal qui désigne une IA capable de comprendre et de résoudre des problèmes complexes comme un humain. La faisabilité d'une AGI reste néanmoins à prendre avec des pincettes dans la mesure où il s'agit essentiellement d'un fantasme des dirigeants du secteur de l'IA générative.

Orion s'appuierait notamment sur GPT o1 (nom de code Strawberry), utilisé pour générer des données synthétiques servant à son entraînement. Dès septembre, les chercheurs d'OpenAI auraient fêté la fin de cet entraînement lors d'un pot.

OpenAI en pleine mue

Ce lancement intervient à un moment charnière pour OpenAI. La startup vient de boucler un tour de table record de 6,6 milliards de dollars, la valorisant à 157 milliards. Une manne qui doit l'aider à poursuivre ses travaux de recherche et à muscler ses infrastructures, mais qui l'oblige aussi à se restructurer en entité à but lucratif.

L'entreprise doit aussi composer avec une vague de départs dans ses rangs. Sa directrice technique Mira Murati, son directeur de la recherche Bob McGrew et son vice-président de l'optimisation Barret Zoph ont récemment fait leurs valises.

Autant de défis à relever pour OpenAI, qui doit continuer à innover pour conserver son leadership dans une industrie de plus en plus concurrentielle. Avec Orion, la future entreprise espère bien tenir son rang et franchir une nouvelle étape vers l'AGI. Rendez-vous en décembre pour découvrir cette IA nouvelle génération, en espérant qu'elle soit à la hauteur des attentes suscitées.

