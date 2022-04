Block prépare un nouveau Square Stand pour iPad avec lecteur NFC

La société Block (anciennement connue sous le nom de Square) a toujours proposé des solutions aux commerçants qui utilisent des iPad comme terminaux de vente. Mais pour ne pas se laisser rattraper par Apple, Block travaillerait sur un nouveau support pour iPad doté d'un lecteur NFC intégré pour les paiements.

Block prépare un Square Stand 3 plus complet

Une image trouvée dans les fichiers internes de l'application officielle de Square par Steve Moser pour Bloomberg montre la troisième génération du "Square Stand", un produit qui s'intègre à l'iPad et est connecté à un lecteur de cartes bancaires pour les encaissements. Mais contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau support marque une mise à niveau majeure pour l'accessoire car il intègre à la fois un lecteur de carte physique et un lecteur NFC dans un seul appareil.

Bien que les détails techniques concernant le nouveau support ne soient pas connus, il permettra certainement aux commerçants d'utiliser encore plus facilement l'iPad comme terminal de vente. Au lieu de devoir attacher un lecteur de carte externe, les vendeurs auront tout ce dont ils ont besoin pour vendre leurs produits sur le nouveau support. Bien entendu, tout devrait fonctionner de manière transparente avec l'application de Square PDV.



Block ne dit pas quand le nouveau support pour iPad sera disponible sur le marché, mais on peut supposer que ce sera bientôt le cas, puisque des images des accessoires ont récemment été ajoutées à l'application de la société. L'actuel Square Stand, qui coûte 139€, est l'un des produits les plus populaires de la société. Il faut lui ajouter actuellement le "Square Reader" pour les paiements et verser 2,6% de commission à chaque transaction.



Apple a introduit cette année la nouvelle fonctionnalité Tap to Pay, qui transforme les iPhones en terminaux de paiement sans contact. Et comme nous l’avions évoqué, Apple pourrait transformer l'iPad en terminal de paiement ultime s'il était doté de la technologie NFC. Le grand écran de l'iPad est parfait pour servir non seulement de terminal de paiement, mais aussi de système complet permettant aux vendeurs d'enregistrer, de gérer et de vendre leurs produits.

