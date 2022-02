Apple pourrait tacler Square en ajoutant le NFC sur iPad

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

iPad

Medhi Naitmazi

1



Apple investit de manière croissante dans les technologies de paiement, notamment depuis l'introduction d'Apple Pay en 2014. Entre le système de paiement mobile, celui entre amis sur iMessage avec Apple Cash (qu'on attend toujours en France) et la carte de crédit Apple Card, les intentions de la firme sont claires. Et selon les dernières rumeurs, l'entreprise travaillerait à une arrivée sur les marché des terminaux de paiement en utilisant la puce NFC de l'iPhone, mais l'iPad pourrait tout aussi bien aider à développer ce nouvel axe.

La rumeur sur les paiements NFC chez Apple

Un rapport récent de Bloomberg affirme qu'Apple a exploré des moyens de transformer l'iPhone en terminal de paiement, le fameux TPE (terminal de paiement électronique). La société activerait la technologie NFC (near field communication) intégrée à ses smartphones depuis l'iPhone 6 pour permettre aux utilisateurs de recevoir des paiements via des actes sans contact (ce qui inclut Apple Pay et d'autres portefeuilles numériques).



Une bonne idée pour les paiements entre particuliers sur Leboncoin par exemple, mais aussi pour les petites entreprises qui pourrait ainsi accepter les paiements par cartes bancaires sans avoir à acheter du matériel externe. La fonctionnalité est développée à partir de l'expertise de Mobeewave, une startup axée sur les paiements mobiles qui a été acquise par Apple en 2020 pour 100 millions de dollars.

L'iPhone pour les particuliers, l'iPad pour les pros

Si l'intérêt d'Apple pour ses client particuliers est certain avec ce genre de fonctionnalité, la société dirigée par Tim Cook pourrait avoir une vision plus long terme en ciblant les professionnels. Avec l'iPad, elle pourrait non seulement activer les paiements sans contact, mais aussi fournir un système d'encaissement complet sans aucun accessoire supplémentaire.



Plusieurs acteurs le proposent déjà sur le marché, Square étant le leader avec un pied pour iPad qui permet de transformer la tablette en terminal POS (point-of-sale ou point de vente en français). L'entreprise dispose d'une excellente application qui permet aux vendeurs d'utiliser les appareils iOS pour suivre toutes leurs ventes, d'imprimer des tickets de caisse, et plus encore. La société SumUp s'apprête elle aussi à lancer un système d'encaissement complet.



Si Apple sortait son propre système de point de vente sur iPad, elle pourrait y trouver une nouvelle source de revenus en prenant une commission supplémentaire... Square prend par exemple 1,65% sur chaque transaction. Mais pour cela, Apple doit d'abord intégré une puce NFC dans ses iPad, iPad Air, iPad mini et iPad Pro.



Qu'en pensez-vous ?