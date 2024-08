Apple pourrait réduire le prix de l'iPad 10 au cours du dernier trimestre

Sur le marché des tablettes, Apple conserve une large avance vis-à-vis de ses concurrents. Cependant, depuis plusieurs années, la part de marché du géant californien se réduit progressivement, ce qui est loin d'être alarmant, mais cela est quand même une source d'inquiétude chez de nombreux investisseurs. Alors que nous attendons, le 7 mai lors de l'Apple Event "Let Loose" un nouvel iPad Pro et iPad Air, Apple pourrait nous réserver d'autres surprises dans la gamme iPad, mais pour la fin de l'année !

Une version moins chère de l'iPad 10 est à venir

Selon un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple aimerait revoir le prix de son iPad de 10e génération, l'entreprise le jugerait potentiellement "trop élevé" par rapport aux tablettes concurrentes qui visent le milieu de gamme. Actuellement commercialisé au tarif de 589€ (hors promotion), l'iPad 10 qui possède une puce A14 Bionic et un écran 10,9 pouces (avec les bords réduits) pourrait bientôt passer à un tarif plus proche de l'iPad 9, soit 439€.



Ce changement dans la gamme d'iPad pourrait s'opérer au cours du dernier trimestre de cette année, il ne s'agirait pas d'un iPad 11, mais d'une nouvelle version de l'iPad 10. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau des caractéristiques ? De nouveaux composants ? De nouvelles fonctionnalités ? Le rapport ne l'indique pas, mais il y aura à coup sûr une baisse de prix.

Parmi les autres révélations de Mark Gurman, on retrouve de nouvelles informations à propos de l'iPad mini, ses sources proches des chaînes d'approvisionnement d'Apple, lui ont confirmé qu'il n'y aurait pas de nouvelle génération d'iPad mini avant le dernier trimestre de 2024. Apple pourrait sortir un nouvel iPad mini pour les fêtes de fin d'année, mais ce serait plus une "révision" qu'un nouveau modèle avec des arguments commerciaux majeurs. Il n'est pas à exclure que l'iPad mini conserve le même design, les mêmes caractéristiques, mais soit dopé en termes de performances grâce à l'intégration de la puce A17 Pro.



En ce qui concerne l'iPad Pro 2024, Gurman a confirmé une fois de plus que celui-ci sera présenté à l'Apple Event "Let Loose" qui aura lieu le 7 mai prochain. Selon lui, l'iPad Pro sera un peu "la star" de cet événement avec des innovations majeures dont l'intégration de la très attendue... puce M4 pour l'intelligence artificielle !



Pour l'iPad Air, il fera aussi partie de l'événement de mardi prochain, celui-ci devrait conserver le même design, mais embarquera une puce plus rapide, il s'agirait de la puce M2. Grâce à cette initiative d'Apple, les iPad Air vont être nettement plus performants, ce qui sera bénéfique à la fois pour le gaming, le montage vidéo... ainsi qu'une multitude d'autres tâches gourmandes.

Apple Pencil, Mac et AirPods

Pour conclure, le rapport mentionne également d'autres informations intéressantes. Pour les Mac, Apple ne devrait faire aucune annonce lors de l'événement "Let Loose", toutefois, il n'est pas à exclure que de nouveaux Mac soient annoncés lors de la WWDC 2024. Cet événement est principalement dédié aux annonces logicielles et avancées dans le domaine du développement, mais Apple a déjà réalisé dans le passé plusieurs annonces de nouveaux produits ! S'il n'y a pas d'annonces à la WWDC pour les Mac, Gurman précise que cela se fera au cours du 3e ou 4e trimestre. Apple n'est pas pressé à l'idée de lancer de nouveaux Mac.



Pour l'Apple Pencil, une annonce sera faite mardi après-midi et une nouvelle génération d'Apple Pencil avec retour haptique et geste de pincement sera de la partie ! De quoi émerveiller les utilisateurs d'iPad qui utilisent régulièrement cet accessoire pour dessiner ou travailler sur leur iPad. La créativité promet de prendre une nouvelle tournure.



Dernier point du rapport, les AirPods ! Apple prévoit d'annoncer de nouveaux AirPods d'entrée de gamme d'ici fin 2024. Aucune précision n'a fuité sur le prix et les nouveautés de ces AirPods. Pour rappel, Apple a répondu récemment à la concurrence à travers sa marque Beats en lançant les Beats Solo Buds des écouteurs sans fil d'entrée de gamme à un tarif très, mais vraiment très agressif (pour du Beats). On aurait aimé une petite indiscrétion sur l'AirPods Max 2, mais bon... on ne va pas trop en demander, c'est déjà pas mal !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.