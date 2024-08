ChatGPT débarque sur macOS et GPT-4o répond comme un humain

Alors qu’une rumeur agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours concernant une hypothétique entente entre Apple et OpenAI pour inclure ChatGPT dans iOS 18, une information cette fois officielle vient de débarquer pour les propriétaires de Mac ! OpenAI propose dès aujourd'hui une application macOS pour profiter de ChatGPT sans avoir besoin d’ouvrir son navigateur internet.



De plus, OpenAI a dévoile son nouveau modèle GPT-4o, capable de converser avec un humain à travers l’audio, la vidéo et le texte en temps réel. Ce nouveau modèle peut également détecter les émotions de l’utilisateur à partir de sa voix. Presque flippant !

ChatGPT sur Mac, c'est maintenant !

OpenAI vient de dévoiler lors de son événement Spring Update une nouveauté très attendue : l'application ChatGPT pour macOS. Cette application est disponible pour les abonnés ChatGPT Plus dès aujourd'hui, l'app sera accessible à tous les utilisateurs de Mac dans les prochaines semaines. Cette période d'exclusivité permettra aux abonnés de bénéficier d'un accès anticipé à toutes les nouvelles fonctionnalités, ce qui ajoute une petite dose d'attractivité envers l'abonnement ChatGPT Plus.



L'une des fonctionnalités les plus pratiques de cette nouvelle application est le raccourci clavier (Option + Espace), qui permet de poser des questions à ChatGPT rapidement et facilement. De plus, le mode vocal intégré transforme l'interaction avec ChatGPT, permettant des conversations fluides et naturelles directement sur votre Mac.

Le développement ne s'arrête pas là : OpenAI a également annoncé un projet de lancement d'une version compatible avec Windows 11 plus tard dans l'année. L'entreprise pense aux utilisateurs de Mac, mais n'oublie pas les très nombreuses personnes qui travaillent et se divertissent depuis un PC.



OpenAI a aussi annoncé des améliorations concernant l'interface web de ChatGPT. Dans peu de temps, les utilisateurs bénéficieront d'un nouvel écran d'accueil, d'une mise en page de message redessinée et d'un nouveau look, conçu pour être plus amical et conversationnel.

Introduction de GPT-4o

Le nouveau modèle GPT-4o (gratuit pour tous sans nécessité d'un abonnement ChatGPT Plus) offre des améliorations majeures par rapport à son prédécesseur, le GPT-3.5. Ces améliorations comprennent une rapidité supérieure et des capacités étendues de traitement du texte, de la voix et même de la vision. Une fonctionnalité révolutionnaire permet désormais de converser avec ChatGPT via vidéo en temps réel, les utilisateurs peuvent par exemple envoyer une vidéo de baseball à ChatGPT et lui demander d'expliquer les règles du jeu, ce qui va aouter une dimension interactive et immersive à l'expérience.



Quelques exemples concrets :

Enfin, OpenAI augmente la limite de messages pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT jusqu'à cinq fois supérieur à celle actuellement en place. Cette nouvelle politique, effective dès aujourd'hui, vise à encourager les utilisateurs à adopter l'abonnement payant pour une expérience optimale.



Avec ces nombreuses avancées, OpenAI continue de nous montrer ce que l'intelligence artificielle peut offrir à ses utilisateurs, ce qui promet d'enrichir l'interaction humain-IA.



Source