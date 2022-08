Safari 15.6.1 débarque sur macOS Big Sur et Catalina (correctif important)

Après avoir mis à jour ses OS avant-hier soir, Apple continue de corriger les failles de sécurité avec cette fois-ci... son célèbre navigateur internet : Safari. Selon les informations dans la note de mise à jour, Apple bouche une importante faille de sécurité qui touchait directement WebKit.

Safari 15.6.1 est disponible

Depuis hier soir, les utilisateurs de macOS Big Sur et Catalina peuvent télécharger une nouvelle mise à jour pour Safari. En effet, même si Apple se concentre depuis presque 1 an sur macOS Monterey et en ce moment sur la bêta de macOS Ventura, le géant californien n'oublie pas les anciennes versions de macOS.



La version 15.6.1 de Safari permet de boucher une faille de sécurité considérée comme "importante" pour WebKit.

Sur son site internet, Apple informe de la conséquence que pouvait avoir cette faille :

Conséquence : le traitement de contenu Web malveillant peut conduire à une exécution arbitraire de code. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Apple assure que la nouvelle version de Safari résout complètement le problème et en profite pour remercier un "chercheur anonyme" qui a participé au programme Apple Security Bounty.



La mise à jour de Safari se fait de manière automatique, vous n'avez aucune manipulation à faire. Vous pouvez toutefois vérifier si la version s'est bien installée, pour cela, il vous suffit d'aller dans Safari en haut à gauche de votre écran puis dans "À propos de Safari".