Onyx nettoie déjà macOS 15 Sequoia !

Comme à son habitude annuelle, OnyX s'est rapidement rendu compatible avec macOS Sequoia. Moins d'une semaine après la sortie de la version 15 du système d'exploitation pour Mac, OnyX a proposé sa mise à jour 4.7.0, entièrement dédiée au dernier OS en date. Et une fois de plus, nous sommes les premiers à en parler à nos Mac Addicts préférés.



Avec cette mise à jour, à vous les optimisations du système, le paramétrage personnalisé ou encore le nettoyage en profondeur avec des centaines d'options poussées sur le système d'Apple.

Onyx s'occupe de macOS 15 Sonoma

Si vous êtes passé à macOS Sequoia et cherchez à optimiser les performances de votre Mac, OnyX 4.7.0 est l'outil qu'il vous faut. Cet utilitaire gratuit, développé par Joël Barrière de Titanium Software, est reconnu depuis 2003 comme une référence pour la maintenance des Mac. La version 4.7.0, spécialement optimisée pour macOS Sequoia, permet d'effectuer des tâches essentielles comme la vérification des fichiers système, l'exécution de maintenances, et la personnalisation de paramètres cachés. Il offre un contrôle total sur le système d'exploitation sans nécessiter l'utilisation du Terminal, l'invite de commande.

Parmi les fonctionnalités pratiques d'OnyX, on retrouve la vérification du système de fichiers, le nettoyage en profondeur du disque en éliminant les fichiers inutiles, la réparation des erreurs disque, l'activation de fonctions cachées, la suppression sécurisée des fichiers superflus, l'accès à des applications masquées, la possibilité de masquer des dossiers, d'activer le mode application unique (idéal pour les démonstrations), de personnaliser le nom et le format des captures d'écran, de gérer les effets graphiques, de désactiver le son au démarrage, de modifier l'apparence du Finder et du Dock, d'afficher les informations matérielles, ainsi que de désactiver Gatekeeper et App Nap.

Après installation de Onyx 4.7.0 sur macOS, et ce depuis la version Sonoma, vous devrez autoriser le logiciel à accéder aux droits complets sur votre disque en allant dans Préférences Système > Sécurité et Confidentialité puis en autorisant l’app à avoir un accès complet au disque. Si vous aviez déjà Onyx, il suffit de remplacer l'app existante dans "Applications".



Cet utilitaire est une boîte à outils indispensable pour tous ceux qui souhaitent optimiser les performances de leur Mac et libérer de l'espace disque. De plus, il est compatible aussi bien avec les Mac Intel qu'avec les Mac M1 / M2 / M3 et bientôt M4. Bien qu'OnyX soit gratuit, les utilisateurs ont la possibilité de faire un don sur le site à tout moment.



Notons enfin qu'une version 4.7.1 a été publiée dans la foulée pour améliorer trois points :

Reconstruction de l'index de Spotlight améliorée

Suppression des caches des applications améliorée

Suppression des historiques des applications améliorée



Télécharger gratuitement Onyx pour MacOS 15

PS : Testez le menu "maintenance" pour commencer, vous gagnerez certainement plusieurs dizaines giga-octets d'espace disque, de quoi éviter l'achat d'un disque externe ou d'un nouveau Mac !