macOS Sequoia va rendre plus difficile l'ouverture des applications non signées

Quand vous êtes utilisateur de Mac, vous pouvez télécharger des applications signées par Apple ou non. Quand une application non signée s'installe sur votre Mac, l'utilisateur reçoit un avertissement - via Gatekeeper - lui demandant de confirmer manuellement son souhait d'installer cette application potentiellement problématique pour le respect de la vie privée ou la sécurité de son Mac. Auparavant, il y avait une combinaison de touche simple pour autoriser, mais avec macOS Sequoia ça devient plus complexe !

Apple complique les installations d'app non signées avec macOS Sequoia

Depuis toujours, macOS a mis en place des avertissements pour les applications non signées. Ces applications, lorsqu'elles sont lancées pour la première fois, déclenchent des messages d'avertissement destinés à protéger les utilisateurs contre les applications potentiellement malveillantes. Ces avertissements informent les utilisateurs que l'application n'a pas été vérifiée par Apple et pourraient représenter un risque pour la sécurité de leur système.



Apple utilise la signature d'applications comme un moyen de contrôle pour s'assurer que les applications sont fiables et sécurisées. Les applications signées ont été examinées et approuvées, ce qui réduit considérablement le risque d'installer des applications dangereuses.

La fin du contournement des avertissements

Jusqu'à présent, les utilisateurs pouvaient contourner les avertissements de sécurité en utilisant un raccourci simple : le Ctrl-clic. Ce raccourci permettait d'ouvrir des applications non signées sans passer par les messages d'avertissement de sécurité. Cependant, cette méthode de contournement sera supprimée dans macOS Sequoia.



Avec macOS Sequoia, le processus pour ouvrir une application non signée ou non notariée devient plus rigoureux. Désormais, les utilisateurs devront se rendre manuellement dans les Paramètres système, puis dans la section Confidentialité et sécurité pour examiner les informations de sécurité du logiciel avant de pouvoir l'autoriser à s'exécuter. Cette procédure plus longue est conçue pour décourager l'exécution d'applications potentiellement dangereuses et pour sensibiliser les utilisateurs à l'importance de la sécurité des logiciels qu'ils installent.



Dans une note sur son site dédié aux développeurs, Apple recommande vivement aux développeurs de s'assurer que leurs applications sont correctement signées. Cette précaution évitera des complications pour les utilisateurs et facilitera l'installation et l'exécution des applications sur macOS Sequoia. En signant leurs applications, les développeurs peuvent garantir une meilleure expérience utilisateur et réduire les risques de sécurité.



