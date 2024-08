Apple serait d'accord avec OpenAI pour ChatGPT dans iOS 18

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple serait en train de finaliser un accord avec OpenAI pour intégrer certaines de ses technologies à l'iPhone cette année. Selon notre confrère Mark Gurman, la firme de Cupertino est prête à tout pour proposer « un chatbot populaire » alimenté par ChatGPT dans le cadre du lancement d'iOS 18, dont on dit qu'il sera une véritable révolution pour les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle à tous les niveaux.

AppleGPT est tout proche

Alors qu'Apple est toujours en pourparlers avec Google au sujet d'un partenariat en matière d'IA, le rapport de ce soir indique qu'Apple « a finalisé les termes d'un accord avec OpenAI ».



Un accord avec OpenAI permettrait à Apple de proposer un chatbot populaire dans le cadre d'une série de nouvelles fonctionnalités d'IA qu'elle prévoit d'annoncer le mois prochain, lors de la WWDC 24. Les détails plus spécifiques sur la manière dont ces fonctionnalités et intégrations pourraient fonctionner restent flous pour l'instant. On s'étonne également du timing. Dans un mois, Apple doit présenter iOS 18 et lancer la première bêta.

Voici un extrait du rapport de Mark Gurman de Bloomberg :

Les deux parties ont finalisé les termes d'un pacte visant à utiliser les fonctionnalités de ChatGPT dans iOS 18 d'Apple, le prochain système d'exploitation de l'iPhone, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que la situation est privée. Apple a également eu des discussions avec Google, société d'Alphabet Inc. au sujet de l'octroi d'une licence pour le chatbot Gemini de cette société. Ces discussions n'ont pas abouti à un accord, mais sont en cours.

Si tous les feux sont au vert, le journaliste américain ajoute pourtant qu'il n'y a « aucune garantie » qu'un accord entre Apple et OpenAI « sera annoncé de manière imminente ».



Un rapport publié jeudi souligne que les fonctions d'intelligence artificielle d'iOS 18 seront alimentées (en partie) par des centres de données Apple dotés de processeurs Apple Silicon. La majorité des fonctions d'IA seront toutefois entièrement gérées sur l'iPhone, de quoi assurer célérité et confidentialité, les maximes d'Apple.



Après l'évènement sur l'iPad de ce mardi, Apple prépare quelque chose de bien plus conséquent pour le lancement d'iOS 18 lors de la WWDC 2024, qui débutera par un keynote le 10 juin.

OpenAI veut son "Siri"

De son côté, OpenAI entend bien venir marcher sur les platebandes d'Apple avec une annonce importante dès lundi prochain. The Information assure que l'une des fonctionnalités en cours de développement à l'OpenAI est un assistant vocal d'IA destiné à concurrencer Siri et Google Assistant.