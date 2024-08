Apple relance les discussions avec OpenAI pour iOS 18

Apple serait, de nouveau, en pourparlers avec la OpenAI de Sam Altman afin d'utiliser la technologie de la société pour alimenter les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans iOS 18, selon une nouvelle indiscrétion de Mark Gurman de Bloomberg. Il s'agit évidemment des capacités de GPT-4, le moteur de ChatGPT.

Apple toque à nouveau à la porte d'OpenAI

Comme vu précédemment, Apple a eu des discussions avec OpenAI plus tôt dans l'année, sans toutefois concrétiser un éventuel partenariat. Apple et OpenAI se seraient remis autour de la table pour discuter des termes d'un accord et de la manière dont Apple pourrait utiliser les fonctionnalités d'OpenAI.

Mais outre OpenAI, Apple discute toujours avec Google au sujet de l'octroi d'une licence pour l'IA Gemini, ainsi que Baidu du côté chinois. La firme de Cupertino n'a pas vraiment le choix car la Chine n'acceptera jamais l'utilisation des algorithmes hébergés sur des serveurs américains pour l'intelligence artificielle générative. De plus, Apple a du retard et doit absolument s'associer pour proposer des évolutions marquantes dans iOS 18. La firme travaille d'arrache-pied sur ses propres modèles et autres outils, mais rien n'est encore au niveau des concurrents cités.



Les rumeurs suggèrent qu'iOS 18 mettra l'accent sur l'IA, et ce dans l'ensemble du système d'exploitation. Tim Cook, PDG d'Apple, a confirmé en février qu'Apple prévoyait des innovations dans le domaine de l'IA.



iOS 18 serait également pressenti pour proposer, enfin, un nouveau design. Les rumeurs les plus récentes font état d'une forte inspiration venue de visionOS, le système du casque Vision Pro d'Apple. Au programme, de la transparence et des effets de flou proéminents. De puis iOS 7 en 2013, et l'avènement du "flat design", Apple n'a finalement que très peu fait évoluer l'interface de l'iPhone. Croisons les doigts.

Rendez-vous le 10 juin

Pour en avoir le coeur net, il faudra attendre la Worldwide Developers Conference 2024 qui débutera le 10 juin prochain. Outre iOS 18, les fans pourront découvrir iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, macOS 15 ou encore visionOS 2. La première bêta sera diffusée dans la foulée du keynote d'ouverture.