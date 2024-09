Tim Cook promet à nouveau des innovations sur l'IA en 2024

1 com

Alors que les concurrents avancent à grande vitesse en ce qui concerne le développement de l'intelligence artificielle, la quantité de nouveautés IA est particulièrement maigre chez Apple. Face à OpenAI, Microsoft, Google et Samsung qui proposent des nouveautés intéressantes, Tim Cook a rassuré les personnes présentes à l'assemblée générale annuelle en confirmant une fois de plus de grandes avancées à venir du côté de l'IA générative. Incapable de communiquer une date précise, le PDG d'Apple a toutefois mentionné des évolutions majeures à venir au cours de 2024.

L'IA en 2024 chez Apple

Au cours de son assemblée générale annuelle, Apple a une fois de plus captivé l'attention des actionnaires présents pour parler de l'avenir de l'entreprise. Tim Cook a promis que 2024 serait marqué par des innovations en IA, suggérant que les utilisateurs d'Apple peuvent s'attendre à des avancées remarquables très prochainement. Selon Cook, l'IA générative est sur le point de "débloquer des opportunités de transformation" pour les utilisateurs, signalant une période excitante de croissance et d'exploration pour la technologie chez Apple.



Au fil des derniers mois, Tim Cook n'a pas manqué d'exprimer à plusieurs reprises l'engagement d'Apple envers l'intelligence artificielle, annonçant des investissements substantiels dans ce secteur. Ces déclarations ont alimenté les spéculations sur l'intégration de fonctionnalités d'IA générative avancées dans le prochain iOS 18, ainsi que sur l'amélioration des applications iOS existantes grâce à des capacités d'IA plus sophistiquées.

La réunion annuelle des actionnaires d'Apple s'est déroulée sans accroc, les plans de rémunération pour les dirigeants et le conseil d'administration ont été approuvés, tandis qu'aucune proposition émanant des actionnaires n'a trouvé grâce à leurs yeux. Durant la réunion, il a été indiqué que Al Gore et James Bell ont annoncé leur départ du conseil d'administration d'Apple, marquant la fin d'une ère pour l'entreprise. Par ailleurs, Wanda Austin, ancienne PDG d'Aerospace Corp., a été mentionnée, bien que les détails concernant son rôle futur ou actuel au sein d'Apple restent flous.



Les annonces faites lors de cette assemblée générale annuelle témoignent de l'ambition continue d'Apple de mener le peloton dans l'innovation technologique, avec une focalisation spéciale sur l'intelligence artificielle générative. Alors que l'industrie attend avec impatience les développements promis pour 2024, il semble clair que sous la direction de Tim Cook, Apple est prête à ouvrir de nouveaux horizons pour ses utilisateurs grâce à l'IA.



