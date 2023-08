Tim Cook promet un don de la part d'Apple après les terribles incendies à Hawaï

L'île de Maui à Hawaï a été victime de plusieurs incendies qui ont détruit de nombreuses habitations, des forêts, des commerces... Au total, il y a eu 53 morts et énormément de personnes qui ont perdu leurs maisons. Face à cet événement tragique qui fait la Une des médias du monde entier, Tim Cook a tenu à engager Apple sur une donation aux efforts de secours et de récupération.

Tim Cook promet un don

Dans une scène qui rappelle des paysages apocalyptiques, des incendies de forêt ont ravagé les îles d'Hawaï, en particulier Maui, causant des dommages d'une ampleur dévastatrice. Ces incendies, amplifiés par des conditions de sécheresse prolongée et des vents violents, ont laissé une marque indélébile sur l'archipel, entraînant une tragédie à la fois humaine et environnementale.



La ville de Lahaina est particulièrement touchée, décrite par de nombreux témoins comme étant « détruite ». Les flammes ont englouti maisons, entreprises et paysages naturels, laissant derrière elles des scènes de désolation. Les incendies ont non seulement frappé Maui, mais également l'île d'Hawaï, la plus grande de l'archipel. Le bilan humain est lourd, avec 53 morts rapportés jusqu'à présent.

Devant cette tragédie, la Maison-Blanche a déclaré l'état d'urgence, reconnaissant ainsi la gravité de la situation et la nécessité d'une intervention rapide pour soutenir les efforts de secours. De nombreux résidents et touristes ont été contraints d'évacuer, tentant de fuir les zones touchées par les flammes. Les voyages à Maui et dans la région ont été complètement interrompus en raison des feux, perturbant la vie de milliers de personnes.



Dans un geste de solidarité, Tim Cook a annoncé qu'Apple ferait un don substantiel pour aider aux efforts de secours et de récupération. Cette déclaration intervient après un incident poignant où une famille a dû utiliser le SOS d'urgence d'Apple via le satellite sur leur iPhone 14 pour appeler à l'aide lorsqu'elle a été entourée par l'incendie. Cette fonctionnalité a littéralement sauvé des vies et démontre l'impact potentiel des technologies dans de telles situations de crise.



Les efforts de récupération et de reconstruction seront sans doute longs et coûteux. Mais avec le soutien d'entreprises comme Apple et l'engagement des communautés locales et internationales, Hawaï peut espérer se relever de cette tragédie.

Our hearts are with the families who have lost loved ones and everyone impacted by the devastating wildfires on Maui and the island of Hawaii. We are deeply grateful to all of the first responders. Apple will be donating to immediate relief and long-term recovery efforts. — Tim Cook (@tim_cook) August 10, 2023