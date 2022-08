Apple annonce un don au Pakistan après de terribles inondations qui ont sévi dans le pays

Avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et dramatiques, le Pakistan en a fait les frais récemment avec de terribles inondations qui ont causé la mort de plus de 1100 personnes à travers le pays. Apple qui a particulièrement été touché par ce qu'ont vécu les Pakistanais ces dernières semaines a décidé de réaliser une donation.

Tim Cook promet une aide financière pour le Pakistan

Depuis plusieurs semaines, le Pakistan fait face à des inondations dévastatrices qui ont rendu inexploitable un nombre incalculable de terres agricoles et qui ont détruit plus d'un million de logements, selon les dernières estimations. Le gouvernement du Pakistan a été obligé d'activer un plan d'urgence visant à évacuer les personnes qui se trouvent dans les zones sinistrées. L'accompagnement des Pakistanais touchés par les inondations est extrêmement long puisque d'après les données gouvernementales, plus de 33 millions de personnes sont concernées par cette "prise en charge d'urgence".



Ajoutons à cette catastrophe naturelle de grande ampleur, l'inflation qui augmente considérablement le prix des produits de première nécessité et surtout la nourriture qui a atteint des sommets en termes de prix dans tout le pays.

Tim Cook a exprimé sur Twitter son profond soutien pour les Pakistanais touchés par les inondations et ceux qui ont perdu des proches, le CEO d'Apple a déclaré sur le réseau social :

Les inondations au Pakistan et dans les régions avoisinantes sont des catastrophes humanitaires dévastatrices. Nos pensées vont à ceux qui ont perdu des êtres chers, aux nombreuses familles déplacées et à toutes les personnes touchées. Apple fera un don aux secours et aux efforts de rétablissement sur le terrain.

Ce n'est pas la première fois que Tim Cook et le conseil d'administration d'Apple prennent la décision de venir en aide à un pays victime d'inondations, d'ouragan, d'incendie de forêt... Apple n'hésite pas à offrir plusieurs dizaines de millions de dollars pour les secours et la reconstruction des villes détruites par les catastrophes naturelles. On se souvient par exemple que l'entreprise l'a fait pour l'Australie il y a 6 mois après de terribles inondations ou encore à la Louisiane suite à l'Ouragan Ida.