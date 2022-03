Apple va faire un don aux secours australiens après de terribles inondations

Depuis fin février, l'est de l'Australie fait face à des pluies torrentielles qui ont inondé plus de 1 000 kilomètres de terres dans le Queensland. Face à cette catastrophe naturelle qui a coûté la vie à 18 personnes et qui a provoqué des dégâts matériels de grande ampleur, Apple a décidé d'aider cette région en difficulté depuis plusieurs semaines.

Tim Cook annonce une donation

Plus d'électricité depuis plusieurs semaines, des maisons inondées jusqu'au plafond, des milliers de familles qui ont été obligées de déménager... Les Australiens qui vivent dans le Queensland (le deuxième État de l'Australie) subissent les inondations les plus graves qu'a connues le pays depuis très longtemps.



Sensible à ce type d'évènements, Apple a décidé de réaliser une donation pour soutenir les secours australiens qui travaillent nuit et jour pour sauver les personnes qui n'ont toujours pas pu quitter les lieux. À travers un tweet, Tim Cook annonce qu'Apple va apporter un appui financier à cette région :

Alors que la côte est de l'Australie doit faire face à l'impact d'inondations historiques d'une ampleur dévastatrice, nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées et Apple fera un don pour les efforts de secours.

Apple est l'une des rares entreprises à aider financièrement les secours qui se trouvent dans les zones sinistrées à cause de tremblements de terre, d'inondations, d'incendies…

La dernière action d'Apple date de 8 mois quand de terribles inondations ont frappé plusieurs régions de l'Allemagne et de la Belgique, la firme de Cupertino s'était engagée à apporter un soutien financier, toujours sans dévoiler le montant de la donation.



Pour l'Australie, tout a commencé le 22 février, l'État du Queensland a rapidement remarqué des pluies torrentielles inhabituelles pour cette période de l'année. Les experts expliquent que cela est la faute des rivières atmosphériques, il s'agit de bandes de vapeur d'eau qui ont la particularité d'être extrêmement concentrées.

Cela crée très vite des couloirs d'humidité qui peuvent se répandre sur plusieurs 300-400 kilomètres, ces couloirs provoquent des vagues impressionnantes de pluies dès qu'ils entrent en contact avec le sol.



Comme l'ont révélé plusieurs médias, le Queensland a subi l'équivalent de plusieurs mois de pluie en seulement... 48 heures. Sans surprise, l'eau est très vite montée dans les quartiers résidentiels et industriels, ce qui a inondé des dizaines de milliers d'habitations, de magasins et restaurants.